İşte dev derbinin hakemi!

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı Volkan Bayarslan yönetecek.

Süper Lig'in 8. haftasında görev alacak olan hakemler açıklandı.

2 Ekim Pazar günü Vodafone Park'ta Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Serkan Ok yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Atilla Karaoğlan olacak.

8. hafta karşılaşmalarının hakemleri şu şekilde:

1 Ekim Cumartesi

14.30 Kasımpaşa-Gazintep FK: Zorbay Küçük

17.00 Y.Kayserispor-Trabzonspor: Ümit Öztürk

17.00 Ankaragücü-M.Başakşehir: Arda Kardeşler

20.00 Adana Demirspor-Galatasaray: Halil Umut Meler

2 Ekim Pazar

14.30 DG Sivasspor-A.Hatayspor: Erkan Özdamar

14.30 Corendon Alanyaspor-Giresunspor: Tugay Kaan Numanoğlu

17.00 Konyaspor-Ümraniyespor: Mustafa Kürşad Filiz

20.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Volkan Bayarslan

3 Ekim Pazartesi

20.00 Karagümrük-İstanbulspor: Ali Şansalan

VOLKAN BAYARSLAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

1978 yılında Erzurum'da dünyaya gelen Volkan Bayarslan, 2000 yılında hakemlik yapmaya başladı ve 2002 yılına ilk profesyonel maçına yardımcı hakem olarak çıktı. 2010 yılına kadar alt liglerde çeşitli hakemlik görevlerini yaptı. 2010-2011 yılı futbol sezonunda üst klasman hakem kadrosuna girmeyi başardı. Samsunsporile Akhisar Belediye Gençlik ve Spor karşılaşmasını yöneterek 1. Lig deki ilk hakemlik tecrübesini yaşamış oldu.

2008 yılından 2011 yılına kadar genellikle 4. hakem olarak görev alan Volkan Bayarslan, Süper Ligde ilk defa hakem olarak 30 Ekim 2011'de oynanan Bursasporve Manisaspormaçında görev aldı. Erzurumlu olan ve TFF Bölge Müdürlüğü görevinde de bulunan Aytaç Bayarslan’ın oğlu Volkan Bayarslan, ErzurumsporAlt Yapısında futbol da oynamıştır. Eğitim için gittiği Trabzon'da Köprübaşı Gençlikgücüspor takımında da top koşturdu. Burada profesyonelliğe geçen Bayarslan Ağrıspor'a transfer oldu. 1999 yılında profesyonel futbolu bırakarak hakemliğe geçiş yaptı. Daha sonra kendini geliştiren Volkan Bayarslan Süper Ligde görev almaya başladı.



