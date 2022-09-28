İşte dev derbinin hakemi!
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı Volkan Bayarslan yönetecek.
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı Volkan Bayarslan yönetecek.
Süper Lig'in 8. haftasında görev alacak olan hakemler açıklandı.
2 Ekim Pazar günü Vodafone Park'ta Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Serkan Ok yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Atilla Karaoğlan olacak.
8. hafta karşılaşmalarının hakemleri şu şekilde:
1 Ekim Cumartesi
14.30 Kasımpaşa-Gazintep FK: Zorbay Küçük
17.00 Y.Kayserispor-Trabzonspor: Ümit Öztürk
17.00 Ankaragücü-M.Başakşehir: Arda Kardeşler
20.00 Adana Demirspor-Galatasaray: Halil Umut Meler
2 Ekim Pazar
14.30 DG Sivasspor-A.Hatayspor: Erkan Özdamar
14.30 Corendon Alanyaspor-Giresunspor: Tugay Kaan Numanoğlu
17.00 Konyaspor-Ümraniyespor: Mustafa Kürşad Filiz
20.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Volkan Bayarslan
20.00 Karagümrük-İstanbulspor: Ali Şansalan
VOLKAN BAYARSLAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?
1978 yılında Erzurum'da dünyaya gelen Volkan Bayarslan, 2000 yılında hakemlik yapmaya başladı ve 2002 yılına ilk profesyonel maçına yardımcı hakem olarak çıktı. 2010 yılına kadar alt liglerde çeşitli hakemlik görevlerini yaptı. 2010-2011 yılı futbol sezonunda üst klasman hakem kadrosuna girmeyi başardı. Samsunsporile Akhisar Belediye Gençlik ve Spor karşılaşmasını yöneterek 1. Lig deki ilk hakemlik tecrübesini yaşamış oldu.
2008 yılından 2011 yılına kadar genellikle 4. hakem olarak görev alan Volkan Bayarslan, Süper Ligde ilk defa hakem olarak 30 Ekim 2011'de oynanan Bursasporve Manisaspormaçında görev aldı. Erzurumlu olan ve TFF Bölge Müdürlüğü görevinde de bulunan Aytaç Bayarslan’ın oğlu Volkan Bayarslan, ErzurumsporAlt Yapısında futbol da oynamıştır. Eğitim için gittiği Trabzon'da Köprübaşı Gençlikgücüspor takımında da top koşturdu. Burada profesyonelliğe geçen Bayarslan Ağrıspor'a transfer oldu. 1999 yılında profesyonel futbolu bırakarak hakemliğe geçiş yaptı. Daha sonra kendini geliştiren Volkan Bayarslan Süper Ligde görev almaya başladı.
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