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Spor İşte Cyle Larin'in yeni takımı!
Spor

İşte Cyle Larin'in yeni takımı!

Beşiktaş ile yolları ayrılan Cyle Larin yeni takımıyla anlaşma sağladı. Kanadalı golcü, İngiliz ekibi Nottingham Forest'ın yolunu tutacak.

Yeniakit Publisher
2022-07-01 12:50:00 -
İşte Cyle Larin'in yeni takımı!

Beşiktaş ile yolları ayrılan Cyle Larin yeni takımıyla anlaşma sağladı. Kanadalı golcü, İngiliz ekibi Nottingham Forest'ın yolunu tutacak.

Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk hesapları yapan Beşiktaş, Cyle Larin ile yola devam etmemişti. Kanadalı golcünün transferde yeni adresi İngiltere olacak.

LARIN, BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞAMAMIŞTI

Geride bıraktığımız haftalarda Beşiktaş yönetimi Cyle Larin ile bir görüşme yapmış ancak; sözleşme uzatma görüşmelerinden olumlu bir sonuç çıkmamıştı. Beşiktaş'ın kendisine önerdiği 1.75 milyon Euro teklifi kabul etmeyen Larin, 2.5 milyon Euro talep etmişti.

YENİ ADRESİ NOTTINGHAM

Fanatik'e göre; 27 yaşındaki Kanadalı golcü, 23 yıl aradan sonra İngiltere Premier Lig'e dönen Nottingham Forest ile anlaşmaya vardı. Larin, kariyerine artık Ada'da devam edecek. Cyle Larin, sosyal medya hesabından Beşiktaş ile ilgili tüm paylaşımları kaldırarak ipleri koparmıştı. Bazı taraftarlar da futbolcuya yine sosyal medya üzerinden tepki göstermişti. Larin, Beşiktaş'ta 109 maçta 39 gol 8 asist üretti.

Transfermarkt verilerine göre 10 milyon Euro değer biçilen futbolcunun, Serie A ekiplerinden Fiorentina ile görüşeceği öne sürülmüştü. 

 

 

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