İşte CHP'nin gazetecisi!

Nagihan Akarsel 4 Ekim günü Irak'ın Süleymaniye kentinde vurularak öldürüldü. CHP Konya Eski Milletvekili Atilla Kart'ın 'gazeteci' diyerek tweet attığı Akarsel'in örgüt dosyası oldukça kabarık çıktı. Akarsel'in 1997 yılında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'ndeki eğitimini yarıda bırakıp terör örgütüne katılmak üzere ülkeyi terk ettiği ortaya çıktı.

Örgütte ideolojik ve askeri eğitim almış

Nagihan Akarsel'in Şam'da terör örgütüne ait Mahsum Korkmaz kampında, Kuzey Irak'ta Ciya Spi kampında Duran Kalkan, Mustafa Karasu ve Osman Öcalan'dan ideolojik ve askeri eğitim aldığı öğrenildi. Bu eğitimlerden sonra Akarsel'in Soran bölgesindeki Şehit Harun kampında özellikle 10-15 yaşlarındaki Türkiye'den kaçırılarak örgüte kazandırılmaya çalışılan çocuklara ideolojik ve askeri eğitim vererek onların beyinlerini yıkayıp, Türkiye'ye düşman haline getirdiği ileri sürüldü.

'Sahte pasaport ile ülkeye giriş yaptı'

Nagihan Akarsel'in 2000 yılında İranlı bir kadın adına düzenlenmiş sahte pasaport ile İran'dan Türkiye'ye dönerek örgüt adına faaliyet göstermeye devam ettiği öğrenildi. PKK terör örgütü adına Irak'ın Kuzeyinde bulunan kamplarda eğitim alıp daha sonra Türkiye'ye gönderilen örgüt mensuplarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda Ankara Emniyet Müdürlüğünce Aralık 2001'de yakalanarak gözaltına alınan Akarsel'in yargılandığı mahkemece 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Cezaevlerinde açlık grevi yapmış

Nagihan Akarsel'in Ankara cezaevinde bulunduğu sürede teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın tutuklanmasını protesto etmek amacıyla açlık grevi yaptığı da ortaya çıktı. Amasya cezaevinde bulunduğu dönemde de yine Abdullah Öcalan'a uygulanan sözde tecritin kaldırılması, cezaevi şartlarının iyileştirilmesi ve cezaevlerindeki uygulamaları protesto etmek amacıyla belirli aralıklarla açlık grevi eylemi yaptığı belirtildi. 2006 yılında tahliye olduğu öğrenilen Akarsel'in 2014 yılı içerisinde tekrar illegal yollardan Irak'a gittiği ortaya çıktı.

Nagihan Akarsel'in cenazesi Cihanbeyli ilçesi Gölyazı Mahallesinde toprağa verildi. Cenazeye Atilla Kart başta olmak üzere birçok siyasetçinin katıldığı öğrenildi.