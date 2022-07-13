İşte CHP’nin evlere şenlik bakan adayları! Bi gidin işinize ya

Erhan Gülenç, "Seçime daha bir yıl var. Millet İttifakı henüz bir Cumhurbaşkanı adayı belirleyebilmiş değil. Ancak CHP'liler şimdiden iktidar olma ve hatta bakan olma hayallerine kapıldılar bile" ifadelerini kullandığı köşesinde CHP’nin bakan adaylarının kimler olabileceğini masaya yatırdı. Gülenç, Yeni Asır gazetesindeki dikkat çekici yazısında şunları kaydetti:

"Seçime daha bir yıl var. Millet İttifakı henüz bir Cumhurbaşkanı adayı belirleyebilmiş değil. Ancak CHP'liler şimdiden iktidar olma ve hatta bakan olma hayallerine kapıldılar bile...

Bugün manşetimizde Karşıyaka Belediyesi'nin doktor kökenli başkanı Cemil Tugay'ın kurduğu Sağlık Bakanı olma hayali ve bunu anlattığı sözleri var.

Meğer Cemil Başkan, bakan olduğunda o sorumluluğu nasıl taşıyacağını şimdiden kara kara düşünüyormuş...

Madem CHP'nin İzmir'deki belediye başkanları bile bakan olma hayalleri kurmaya başladılar, o zaman bizim de CHP'ye mütevazi bir şekilde bazı bakan önerilerimiz olacak.

KAYALAR, ŞEHİRCİLİK BAKANI

Örneğin, gözaltına alınıp serbest bırakılan ve ardından görevden uzaklaştırılan CHP'li Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar... CHP onu neden bakan olarak düşünmesin?... Kayalar'ın ilçedeki bir otelin imar kanununa aykırı inşaatına göz yumması karşılığında Bodrum'da rüşvet olarak villa aldığı iddia ediliyor...

İşte bu yüzden kendisi çok iyi bir Çevre ve Şehircilik Bakanı olabilir!

Ayrıca, CHP'den seçildikten sonra FETÖ operasyonunda tutuklanan ve terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Urla Belediye eski Başkanı Burak Oğuz da bakanlık için biçilmiş kaftan... Kendisinin 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin en üst düzeydeki darbeci imamlarından biriyle daha önce defalarca görüştüğü ortaya çıkmıştı. O yüzden CHP, Oğuz'u da gözü kapalı bir şekilde Milli Savunma Bakanı yapabilir... CHP'ye yakışır yani!

İLKAY HANIM TURİZM BAKANI

Yine CHP'den seçildikten sonra hurda yolsuzluğu operasyonunda tutuklanan ve 7 ay sonra hapisten çıkan Menemen'in görevden uzaklaştırılmış Belediye Başkanı Serdar Aksoy'u da unutmamak lazım.

O da hurda falan derken Sanayi Bakanlığı işini pek ala yapabilir...

Bu arada Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan da resmi evrakta sahtecilik ve zimmet suçlarından Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki iki ayrı davada yargılanıyor. İlkay Hanım'ın ilçedeki plajlardan kendi yeğenine makbuzsuz toplattığı paraları belediyeye vermeyip bir süre zimmetinde tuttuğu iddia ediliyor.

Plaj falan derken kendisi neden bir Kültür ve Turizm Bakanı olmasın ki?

ARDA ÇİFTİ AİLE BAKANI OLUR

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda da 15 Temmuz'daki hain darbe gecesi ve öncesinde orduya ve polise hakaret ettiği yönünde paylaşımlar yaptığı iddiasıyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasından yargılanıyor. Diğer yandan eşi Deniz Arda ise, belediyede "onursal koordinatörlük" işinin başında. İşte alın Arda çiftini, bu ülkeye eş Aile Bakanı yapın olsun bitsin!

Öte yandan Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz de ilçedeki bir esnafı mafyaya kurşunlattığı iddiasıyla 7.5 yıl hapis istemiyle yargılanıyor. Yani O da gönül rahatlığıyla İçişleri Bakanı yapılabilir!

TİCARET BAKANI TUNCAY ÖZKAN

Bu arada bazı vekilleri de unutmamak lazım. İşte Tuncay Özkan... Biliyorsunuz kendisinin bir ara İstanbullu bir asansör firması müdürüyle belediyeleri dolaşıp, CHP'li başkanlara, "İlçenizdeki asansör muayene işini bu firmaya verin" dediği ortaya çıkmıştı. O yüzden kendisinden pek ala Ticaret Bakanı olabilir...

Eyyy 6'lı masa ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu!

Görün İzmir'deki bu yetenekleri!"