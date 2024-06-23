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Gündem İşte CHP'lilerin cüzdanlarında fotoğrafını taşıdığı Şevval Sam’ın halkçılığı
Gündem

İşte CHP'lilerin cüzdanlarında fotoğrafını taşıdığı Şevval Sam’ın halkçılığı

Yeniakit Publisher
2024-06-23 17:09:00 -
İşte CHP'lilerin cüzdanlarında fotoğrafını taşıdığı Şevval Sam’ın halkçılığı

Şevval Sam isimli CHP’li şarkıcı, bu kez tatil beldesi Bodrum hakkındaki beyin yakan açıklamalarıyla gündeme oturdu.

 yeniakit.com.tr 

Verdiği röportajlarda, “Çok iyi rakı sofrası kurarım” diyerek gençlere rezil bir örnek oluşturan, bu da yetmez gibi, “Vallahi 30 yaşıma kadar sağlam bir içiciydim, güzel de içerdim, ağırlıkla rakıcıyım. Genç yaşlarımda skor peşindeydik, kim daha fazla içiyor diye iddialaşıyorduk. Şimdi dozundayım,” ifadelerini kullanarak alkolizmle övünen Şevval Sam isimli CHP yandaşı şarkıcı, gündemde kalmak için ilginç çıkışlar yapmaya devam ediyor.

Tatil beldesi Bodrum’da demeç veren Şevval Sam, temsil ettiği siyasi cephenin halkçılık anlayışını da gözler önüne serdi.

Bir lahmacunun bin lira olduğu Bodrum hakkında konuşan Sam, “Burada sınıf farkı yok. İster fakir ol ister orta halli ister zengin. Herkesin başını sokacak bir evi varsa bahçeli, iki katlı evlerde eşit koşullarda yaşıyor” dedi.

Şevval Sam’ın akılalmaz sözleri, “Bodrum’da sınıf farkı yok çünkü herkes zengin” yorumları yapıldı. Vatandaşlar, “İşte CHP’lilerin aşık olduğu, cüzdanlarında fotoğrafını taşıdığı Şevval Sam'ın halkçılığı” diyerek şarkıcıya tepki gösterdi. Aynı zamanda sosyal medyada, “Hani rakıyı azaltmıştın?” esprileri döndü. 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 Tatil hakkındaki akılalmaz sözleri akıllara Şevval Sam’ın 2005’te tatil dönüşü yaptığı trafik kazasını getirdi. Şevval Sam, 78 yaşındaki Adem Genbaşı’yı minibüsle ezmiş, yaşlı adam hayatını kaybetmişti. “Rakı skoru” yapmakla övünen şarkıcının kaza sırasında ayık olup olmadığı, o dönemde tartışma konusu olmuştu!..

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