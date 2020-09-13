İşte CHP'lilerin 'Atatürk' çelişkisi!

CHP'nin 97. Kuruluş yıldönümü günü gerçekleştirilen toplantıda 'Atatürk' yerine 'Gazi Mustafa Kemal' adını kullanan CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu'na CHP'den tepki yağdı.

CHP'liler Kaftancıoğlu'na 'o koltuğa yakışmıyorsun, bizleri temsil etmiyorsun' şeklinde tepki göstererek yüklenirken akıllara ise Kaftancıoğlu'nun ortağı HDP'lilerin 'Mustafa Kemal'in itleri' sözü geldi.

Terör örgütü PKK'ya yakınlığı ile bilinen Sırrı Sakık, BDP'nin Muş Milletvekili ve Ağrı Belediye Başkan adayı olduğu dönemde düzenlenen nevruz mitinginde yaptığı konuşmada, "M. Kemal'in ve İsmet İnönü'nün Dersim'de katliamlar yaptığını" söylemiş, 'Mustafa Kemal'in itleri' ifadesini kullanmıştı.

Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu?

"İt sürüleri, siz Mustafa Kemal'in değil askerleri generali olsanız ne yazar. Haddinizi bileceksiniz bu halka saygı göstereceksiniz" ifadelerini kullanan Sırrı Sakık'a, M. Kemal büstünü yakan, Atatürk'ün fotoğrafının yanına terör örgütü PKK'nın elebaşısı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafını koyan, Ay-yıldızlı bayrağımızı yakma küstahlığında bulunanlara tek ses etmeyen CHP'lilerin, 'Atatürk' değil de 'M. Kemal' dediği için Kaftancıoğlu'nun ihracını istemeleri ise dikkatlerden kaçmadı.

CHP olağanüstü toplandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, acil olarak partiyi Merkez Yüksek Kurulu toplantısında topladı. Toplantının ana başlığının resmi olarak Doğu Akdeniz olduğu ileri sürülse de kulislerde toplantının ana konusunun Canan Kaftancıoğlu olduğu konuşuldu. Toplantı sonunda oy birliği sağlanarak Kaftancıoğlu'nun sessiz sedasız partiden ihraç edilmesinin planlandığı iddia edildi.