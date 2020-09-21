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Siyaset İşte CHP'li eski başkan ve Ekmeleddin İhsanoğlu arasında geçen ilginç diyalog
Siyaset

İşte CHP'li eski başkan ve Ekmeleddin İhsanoğlu arasında geçen ilginç diyalog

Eski CHP İl Başkanı Barkan Kalınomuz sosyal medya hesabından Ekmeleddin İhsanoğlu ile arasında geçen diyalogu anlattı.

Yeniakit Publisher
2020-09-21 17:52:00 - 2020-09-21 17:55:18
İşte CHP'li eski başkan ve Ekmeleddin İhsanoğlu arasında geçen ilginç diyalog

Eski CHP İl Başkanı Barkan Kalınomuz, eski cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu ile arasında geçen konuşmayı sosyal medya hesabından anlattı.

"Memlekete Hareketi"ni başlatan CHP'li Muharrem İnce ile hareket eden Kalınomuz, Facebook hesabından bir paylaşım yaptı. Seçim dönemi İhsanoğlu’na karşı olduğu için hakkında bir yıl ihraç kararı verildiğini söyleyen Kalınomuz, seçim gezisinde İhsanoğlu’nun kendisine sorduğu soruları anlattı.

Kalınomuz’un paylaşımı şu şekilde;

“Ekmelettin'e karşı olduğum için hakkımda 1 yıl ihraç kararı verildiğini biliyorsunuz. Size Seçim gezisinde aramızda geçen bir konuşmayı aktarayım da ne kadar boş bir adam olduğunu bir bilin de acık gülelim.

-evladım sen başkan mısın?

-evet

-ne başkanı?

-Chp Aydın il başkanı

-daha önce ne iş yapıyordun?

- Ben Avukatım.

-niye bıraktın ki işini?

-bırakmadım hala yapıyorum.

-ikisi birlikte yapılabilir mi?

-evet.

-peki il başkanlığı için kaç para maaş alıyorsunuz?

Gülmekten cevap veremedim. Öper misin sabaha mı bırakırsın.

Biz de bir laf vardır. Bana adayını söyle, senin kim olduğunu söyleyeyim."

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