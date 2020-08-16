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Siyaset

İşte CHP belediyeciliği... Borular patladı, 36 saat su yok!

CHP tarafından yönetilen Bodrum'da su boruları patladı. Turizmin kalbi olan ilçede 36 saat su kesintisi yaşanacak.

Yeniakit Publisher
2020-08-16 14:42:00 -
İşte CHP belediyeciliği... Borular patladı, 36 saat su yok!

Turistlerin gözdesi olan Muğla’nın Bodrum ilçesinde, içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması için 2011 senesinde Geyik Barajı'ndan 140 kilometre uzunluğunda ana isale hattı döşendi. Ancak su isale hatları için tercih edilmeyen 'cam elyaf takviyeli polyester'den yapılma boruların kullanılması nedeniyle sorunlar yaşandı. İsale hattının çeşitli yerlerinde, 9 yılda irili ufaklı 3 bine yakın patlama yaşandı.

Dün büyük bir gürültüyle patladı

Son olarak isale hattında büyük bir patlama daha yaşandı. Torba Mahallesi'ndeki ana depo çıkışındaki 1000'lik su borusu, dün saat 15.00 sıralarında çevre sakinlerini ayağa kaldıracak kadar büyük bir gürültüyle patladı. İsale hattında daha önce yaşanan patlamalarda olduğu gibi tonlarca içme suyu yine boşa aktı.

36 saat su yok

Patlama sonrası dere gibi akan sular İzmir-Bodrum kara yoluna saçılırken, bölgeden geçen sürücüler zor anlar yaşadı. Patlama sonrası yolun bir bölümünde de çökme meydana geldi. Yaşanan patlama sonrası sular kesilirken, gerekli bakım onarım çalışmaları nedeniyle 36 saat boyunca su kesintisi yaşanacağı belirtildi.

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