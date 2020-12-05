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Ekonomi İşte bu haftanın en çok kazandıranı
Ekonomi

İşte bu haftanın en çok kazandıranı

Gram altın, yüzde 2,81 kazanımla 460 liraya yükselerek haftanın en çok kazandıran yatırım aracı oldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-05 17:12:00 -
İşte bu haftanın en çok kazandıranı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,16, altının gram satış fiyatı yüzde 2,81, euro/TL yüzde 1,13 değer kazandı, dolar/TL yüzde 0,66 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 1.283,58, en yüksek 1.338,95 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,16 artarak 1.330,87 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,81 kazanımla 460,40 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,76 artışla 3.054,00 liraya yükseldi. Geçen hafta 726,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 746,00 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,66 değer kaybederek 7,7890 liraya gerilerken, euro yüzde 1,13 artarak 9,4640 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,29, bireysel emeklilik fonları da yüzde 0,21 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,71 ile kıymetli madenler fonları oldu.

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