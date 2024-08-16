İşte bu CHP’ye Temel bey kefil olmuştu! Özel'in ayağında kırık oluştu, vekillerin elinde ne oluştu

Yeniakit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, Filistin meselesine sözde hassasiyet kasarak "Gazze'ye gideceğim" diyen Özgür Özel'in dünkü TBMM oturumuna katılmamasıyla ilgili olarak bugünkü yazısında çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte o yazı:

Peşinen söyleyelim..

Filistin’in temsilcisi olarak Mahmut Abbas’ı mı görüyoruz?

İsmail Haniyye mi?

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Veya..

İsmail Haniyye şehid olduktan sonrası için.

Yahya Sinvar mı?

Mahmut Abbas mı?

Tabii ki tercihimiz Haniyye.. Ya da Sinvar..

İsmail Haniyye veya ondan sonrası için Yahya Sinvar’dan yana olan tercihimiz net.

Ama; “Netanyahu mu, Mahmut Abbas mı” derseniz..

O zaman “Mahmut Abbas” deriz..

Veya “Biden mı, Trump mı, Mahmut Abbas mı” derseniz.

O zaman “Mahmut Abbas” deriz..

Bu şartlar altında dünkü TBMM toplantısını değerlendirecek olursak..

CHP kılçıklık yaptığı için.. HAMAS’ı terör örgütü olarak ilan ettiği için. İsmail Haniyye, Halit Meşal veya Yahya Sinvar’ı asla kabul etmediği için..

Net olarak söyleyelim..

Bu isimlerin üçü için de, Saadet Partisi net olarak, “Onlar Gazze’nin Kuvayı milliyeleri” dediği halde..

...YAZIYI OKUMAK İÇİN...