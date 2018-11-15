İşte birbirinden ilginç bilgiler

Bin saniye yaklaşık 16 dakika, bir milyon saniye yaklaşık 11 gün, bir milyar saniye yaklaşık 32 yıl ve bir trilyon saniye yaklaşık 32.000 yıl eder.

İnsan uzun süre bir böbrek ve bir akciğerle, midesiz, dalaksız yaşayabilir, ama karaciğersiz bir dakika bile yaşayamaz.

Değerli taşların çoğu birkaç elementten oluşur, sadece pırlanta tamamen karbondan oluşur. Pırlantanın değer/ağırlık ölçü birimi ise keçiboynuzunun çekirdeğidir. Bütün keçiboynuzlarının tohumları hep aynı büyüklük ve ağırlıkta olduğu için bu ağırlık onu pırlantanın değer birimi yapmıştır. Ona "karat" deniyor. Kırat değil! Pırlantanız kaç karat ise o kadar değerlidir.

Ergen erkek çocuklar arasında tıraş olurlarsa sakallarının daha çabuk çıkacağı sanısı oldukça yaygındır. Ama yanlış! Kılların büyümesinin tek sebebi ise cildin altındaki foliküllerdir. Aslında kılları daha kalın çıkmaz fakat koyu renkli olduğu için kalın gözükür. Ergenler tıraş sonrası kılların daha hızlı çıktığını fark edebilir fakat bunun sebebi, hormonların kıllanmayı hızlandırmasıdır. Tıraşla bir ilgisi yoktur.

Birçoğumuzun annesi küçükken parmaklarımızı, bileğimizi çıtlattığımızda zarar vereceğimizi söyleyerek bizi uyarmıştır. Üzgünüz anneler fakat bunun aslı astarı yok. Çıtlatırken ortaya çıkan ses ise gaz baloncuklarının, eklemlerin etrafındaki sıvıyla olan temasıdır. Bu gazın tekrar sıvıya karışması için biraz zaman gerekir. Bu yüzden ard arda parmaklarınızı çıtlatamazsınız. Buna rağmen, parmak çıtlatmak artrite sebep olmasa da, ellerin şişmesine ve kavrama gücünün azalmasına sebep olabilir. Bu yüzden yine de alışkanlık hâline getirmeyin.

Dilin farklı kısımlarında, farklı tat alma duyularının olduğu söylenir. Buna göre dil 4 kısma ayrılmıştır; tatlı, tuzlu, ekşi ve acı. Fakat bunların hiçbiri gerçek değildir. Ortalama bir insanın dilinde yaklaşık 10 bin tat alma cisimciği vardır ve bunların her birinde 100 kadar tat reseptörü yer alır.

Gelgelelim koku alma duyumuz hakkında bu kadarcık olsun bilgimiz yok. Burnumuz yüzlerce binlerce kokuyu nasıl ayırdedebiliyor hâlâ çözemedik. Kendimizinkini çözemedik, galiba bizden 400 kat daha fazla koku alma yeteneğine sahip köpeklerinkini çözme umudumuz şimdilik hiç yok!

Küçüklükten beri okullarda hep aynı şeyi öğrendik. İnsanların 5 duyu organı vardır. Nedir bunlar? Koku alma, tat alma, dokunma, duyma ve görme olarak peşpeşe sıralayıveririz. Aslında insanların duyu oranları daha fazla. Mesela ek olarak birkaçını daha sayalım: eklemlerin duruş pozisyonumuzu algılama duyusu olan propriosepsiyon var. Denge duyumuz, acı duyumuz, sıcaklık ve zaman duyumuz da bulunuyor. Velhasıl duyu organlarımız beş taneyle sınırlı değil.