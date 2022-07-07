İşte Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu kararı!
Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu gelişmesi yaşandı.
Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu gelişmesi yaşandı.
Siyah-beyazlıların 21 yaşında 3 kupa kaldıran kalecisi Ersin Destanoğlu, geçen sezon birçok Avrupa kulübünden transfer teklifi almıştı. Genç kaleci için Beşiktaş'a istenilen teklif gelmedi.
SÖZLEŞME UZATACAK
Geçen sezonki tekliflerin neredeyse yarısını bile alamayan genç kalecinin, Avusturya kampı sonrasında Beşiktaş'la kontrat uzatması bekleniyor.
GÜNCEL PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞME DURUMU
Fanatik'e göre; Ersin Destanoğlu geçen sezon Beşiktaş'ta 41 maçta 3660 dakika süre aldı. 40 maçta 11'de forma giyen Ersin Destanoğlu'nun Transfermarkt verilerine göre; 10 milyon euro değeri bulunuyor. Ersin'in sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecek.
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