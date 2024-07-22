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Spor İşte Beşiktaş'ın yeni transferi
Spor

İşte Beşiktaş'ın yeni transferi

Yeniakit Publisher
2024-07-22 16:49:00 -
İşte Beşiktaş'ın yeni transferi

Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklamada, Can Keleş'in Beşiktaş'a transfer olduğu belirtildi.

Fatih Karagümrük Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kamuoyuna duyuru! Oyuncumuz Can Keleş'in Beşiktaş'a transferi konusunda anlaşmış bulunmaktayız. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Ayrıca transfer sürecinde tüm transfer etiğine uyan Beşiktaş Kulübü'ne teşekkür ederiz."

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