İşte Beşiktaş'ın yeni transferi
Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklamada, Can Keleş'in Beşiktaş'a transfer olduğu belirtildi.
Fatih Karagümrük Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kamuoyuna duyuru! Oyuncumuz Can Keleş'in Beşiktaş'a transferi konusunda anlaşmış bulunmaktayız. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Ayrıca transfer sürecinde tüm transfer etiğine uyan Beşiktaş Kulübü'ne teşekkür ederiz."
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