İşte Belotti'nin yeni takımı!

Hücum hattını güçlendirmek için kolları sıvayan Galatasaray, Torino ile sözleşmesi sona eren Andrea Belotti'yi gündemine almıştı. Sarı-kırmızılılar, İtalyan golcüye teklifini yaparak beklemeye geçerken Roma'nın da kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcu geleceğiyle ilgili kararını verdi.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde 2022/2023 sezonunu zirvede tamamlamayı hedefleyen Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yaz transfer döneminde Haris Seferovic, Sergio Oliveira, Lucas Torreira ve Dries Mertens gibi birçok yıldızı transfer eden sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları devam ediyor. Marcao'nun Sevilla'ya transfer olması sonrası stoper arayışlarını hızlandıran Cimbom, forvet takviyesi için de kolları sıvadı.

ASpor'a göre; bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Aslan, bir dönem Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Andrea Belotti'yi listenin ilk sırasına koymuştu. İtalyan forvete Galatasaray'ın yanı sıra Roma, Nice ve Wolverhampton da talip olmuştu. Nice ve Wolverhampton'ın ilgisinin Galatasaray ve Roma kadar ciddi olmadığı öğrenilirken, yeni adresi merak konusu olan 28 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY'IN TEKLİFİNİ REDDETTİ

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla, Andrea Belotti'nin Galatasaray'ın teklifini reddettiğini duyurdu. Sarı-kırmızılılar, Belotti'ye yıllık 4.5 milyon Euro maaş + imza parası önermişti. Andrea Belotti'nin Roma ile anlaşma sağladığı ve İtalyan ekibinden gelecek haberi beklediği belirtildi. Geçtiğimiz sezon Torino formasıyla 23 maça çıkan Andrea Belotti, 8 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.