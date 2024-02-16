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Gündem İşte batan gemideki kadın mürettebat!
Gündem

İşte batan gemideki kadın mürettebat!

Yeniakit Publisher
2024-02-16 09:21:00 -
İşte batan gemideki kadın mürettebat!

Marmara Denizi’nde kaybolan ve batan “Batuhan A” adlı mermer yüklü gemide bulunan kadın mürettebat ortaya çıktı. Son bilgilere göre batan gemideki kadın mürettebatın Zeynep Kılınç olduğu ortaya çıktı.

Sabah saatlerinde Marmara Denizi’nde mermer yüklü bir kargo gemisinin batmış, bölgeye arama kurtarma botları sevk edilmişti.

Geminin AL-DEN Shipping Grup’a ait olduğu ortaya çıktı. Armatör Murat Altıntaş’ın da batan gemide bulunduğu öğrenildi. Geminin mermer taşıdığı belirtildi.

Edinilen son bilgilere göre batan gemi Marmara denizinin 55 metre derinliğinde tespit edildi.

Gemide bulunan 6 mürettebatın da Türk olduğu açıklanırken öte yandan gemide bulunan tek kadın mürettebatın ise Zeynep Kılınç olduğu ortaya çıktı.


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GERİYE SADECE BOŞ BİR GEMİ KALDI

Gemiden sadece boş bir saldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Marmara Denizi’nde seyir halindeyken batan yük gemisinin çalışanlarına ulaşmak için başlatılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ali Yerlikaya, “Olay mahalline derhal 2 Sahil Güvenlik Gemisi ve 2 Sahil Güvenlik Botu sevk edilmiş, eş zamanlı olarak Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından da 2 adet römorkör bölgede görevlendirilmiştir. Başlatılan arama kurtarma faaliyetleri neticesinde geminin battığı değerlendirilen bölgede 1 adet boş can salı tespit edilmiştir” dedi.

BAŞKA BİR GEMİYİ SELAMLADIĞI DA ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan geminin batmadan önceki başka bir gemiyi selamladığı da ortaya çıktı. Batmadan önce görülen gemi başka bir gemiyi selamladı.

GEMİ MÜRETTABATININ İSİMLERİ BELLİ OLDU

6 mürettebatını arama çalışmaları sürerken, kayıp mürettebatın isimleri de belli oldu.

Mermer tozu yükünü Gemlik Limanı'na götürmek üzere, dün saat 20.30'da Marmara Adası Badalan Limanı'ndan kalkış yaptığı öğrenilen gemide, kaptan Hasan Mehmet Uyanık (69), başmühendis-makinist Murat Çalışkan (33), usta gemici ve aynı zamanda geminin sahibi olan Murat Altıntaş (51), gemici olarak kayıtlarda yer alan aşçı Zeynep Kılınç (33), makine stajyeri Ahmet Atav (22) ve yağcı olarak görev yapan Doğuşcan Yaylak'ın (24) olduğu öğrenildi. (Hürriyet)

 

 

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