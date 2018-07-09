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İşte 'Başkan'ın programı! Önce yemin edecek

Türkiye'de yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek yemin töreninin detayları belli oldu.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 13:19
İşte 'Başkan'ın programı! Önce yemin edecek

Türkiye, 24 Haziran'da sandık başına giderek tercihini Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullandı.

Katıldığı tüm seçimlerden zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı olarak tarihe geçti.

Erdoğan'ın bugünkü programı oldukça yoğun.

ÖNCE YEMİN TÖRENİ, ARDINDAN ANITKABİR

Erdoğan, saat 16.30'da TBMM Genel Kurulu'nda yemin edecek, ardından Anıtkabir'i ziyaret edecek.

KÜLLİYE'DE ÖZEL TÖREN

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, saat 18.00'de çok sayıda yabancı devlet, hükümet, meclis ve heyet başkanlarının yanı sıra Türkiye'nin tüm kesimlerini temsilen davet edilen hazirunun katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni yapılacak.

Bu törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, misafiri olan devlet, hükümet ve meclis başkanlarına akşam yemeği daveti verecek.

Aynı gece düzenlenecek basın toplantısıyla Cumhurbaşkanlığı Kabinesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna ilan edilecek.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 13:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • AhmetAhmet1 sa önce
    Ümmete hayırlı Lider olsun ALLAH Reisimize yar ve yardımcı olsur inşallah.
  • sebahattin avuksebahattin avuk1 sa önce
    hayırlı olsun.allah utandırmasın.
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