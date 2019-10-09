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İşte Barış Pınarı Harekatı'ndan ilk görüntüler

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından bölgeden ilk görüntüler gelmeye başladı.

09 Ekim 2019 Çarşamba 16:53
İşte Barış Pınarı Harekatı'ndan ilk görüntüler

Türkiye, Fırat'ın doğusuna yönelik harekata başladı. Harekatın başladığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Edoğan'ın açıklamasının ardından ilk görüntüler de gelmeye başladı.

Harekatın başlamasının ardından Suriye'nin Rasulayn şehrindeki PYD mevzilerinde art arda patlamalar meydana geldi. 4 şiddetli patlama sesinin yükseldiği bölgeden dumanlar yükseliyor.

 

Erdoğan sosyal medyadan duyurdu

Bu 4 patlama sonrası da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, "Barış Pınarı Harekatı başladı." açıklaması geldi.

Twitter'dan açıklama yapan Erdoğan," Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine karşı #BarışPınarıHarekatı'nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir.

Barış Pınarı Harekatı ile, Ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edeceğiz. Oluşturacağımız GÜVENLİ BÖLGE sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayacağız. Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız."

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 16:53
  1. Ordu
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