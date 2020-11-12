İşte aşıyı bulan Türk profesöre göre yaşamın normale döneceği tarih

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yüzde 90 oranında etkili aşıyı geliştiren Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin, aşı ve kororonavirüsün seyriyle ilgili bilgilendirme yaptı.

Aşının geldiği noktaya ilişkin açıklama yapan Şahin, "Dünya çapında gerekli izinleri veren kurumlarla iletişim halindeyiz. Avrupa İlaç Kurumu'yla ABD İlaç ve Gıda Dairesi'nin yanı sıra Kanadalı, İngiliz, Çinli ve Japon yetkililerle görüşmeler yürütüyoruz. Ön yada koşullu onay ABD veya Avrupa'dan gelebilir. Aşı dağıtımı en erken Aralık ortasından başlayabilir ama bu Aralık ayında işlerin hızlı bir şekilde değişeceği anlamına gelmiyor." ifadelerini kullandı.

"2021 yılının ortalarında normal yaşama dönebiliriz"

Aşı çalışmaları sayesinde 2021'de normal yaşama dönülebileceğini ifade eden Şahin, "Zor bir kış olacak. Salgın iyiye gitmeden önce kötüye gidecek. Mart-Nisan aylarında rahatlamaya başlayabiliriz. Gelecek yılın ortalarında tüm aşıların kullanılmasıyla belki normal yaşamımıza dönebiliriz ama o tarihe karar sabırlı ve disiplinli olmaya ihtiyacımız var." dedi.

Maske uyarısı

Maske konusunda ikazda bulunan Şahin, "İlk başta Avrupa ülkeleri farklı farklı önlemler aldı. Kimin doğru politika uyguladığı belli değildi ama şimdi herkes nasıl mücadele etmesi gerektiğini biliyor. En önemlisi maske. Evden çıktığınızda maske takarsanız ve başkaları da maske takarsa risk azalır. Dolayısıyla herkes sorumlu davranmalı. Bu işte sadece hükümetlerin sorumluluğu yok. Önümüzdeki aylar hala zor geçecek." diye konuştu.