  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya İşte ardında rezaletler bırakan Fulya Öztürk’ün yeni adresi! Tilki Kürkçü dükkanına geri döndü
Medya

İşte ardında rezaletler bırakan Fulya Öztürk’ün yeni adresi! Tilki Kürkçü dükkanına geri döndü

Geçtiğimiz yıl FOX TV'de aileyi hedef alan rezil bir programla ekrana gelen Fulya Öztürk, “Adresim bildiğiniz gibi CNN Türk” açıklamasını yaptı. Öztürk'ün sözleri "Tilki Kürkçü dükkanına geri döndü" şeklinde yorumlandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-08 11:41:00 -
İşte ardında rezaletler bırakan Fulya Öztürk’ün yeni adresi! Tilki Kürkçü dükkanına geri döndü

Reyting uğruna ahlaksızlığın teşhir edildiği FOX TV'deki gündüz kuşağı programlarından 'Fulya İle Umudun Olsun'un sunucusu Fulya Öztürk, yeni adresini açıkladı.

FOX TV ile “Aklım ruhum hep haberde kaldı, yeni sezonda program yapmak istemiyorum” diyerek ayrılığını açıklayan Öztürk, bir sürelik sessizliğinin ardından yeni adresini şu sözlerle duyurdu.

"1 yılda çok şey öğrendim… En büyük motivasyonumsa elinden tuttuğum insanlar ulaştırdığımız yardımlar oldu… Ama kariyerim gündüz kuşağıyla ilerlesin istemedim çünkü içimdeki o coşkun habercilik duygusu beni rahat bırakmadı. Zaten programımda da sık sık sahadaydım.

Aylar öncesinden karar vermiştim yeni sezonda gündüz kuşağında olmayacağıma. Kararımı açıkladıktan sonra gelen tüm teklifleri değerlendirdim. Teklifte bulunan tüm kurumlara teşekkür ediyorum. Ben 15 yıldır büyük bir keyifle çalıştığım yuvama dönmeye karar verdim.

"Adresim bildiğiniz gibi CNN Türk"

Gündüz kuşağına dair kararımı aldıktan sonra beni hiç yalnız bırakmayan Murat Yancı, Nihat Uludağ başta olmak üzere tüm CNN TÜRK ekibine sonsuz sevgimi iletiyorum. İlgi alaka için tüm meslek büyüklerime, meslektaşlarıma, dostlarıma teşekkür ediyorum. Adresim bildiğiniz gibi CNN Türk”

"Tilki Kürkçü dükkanına geri döndü"

Fulya Öztürk'ün sözleri "Tilki Kürkçü dükkanına geri döndü" şeklinde yorumlandı.

İşte ardında bıraktığı skandallar! FOX'ta Fulya Öztürk rezilliği son buldu
İşte ardında bıraktığı skandallar! FOX'ta Fulya Öztürk rezilliği son buldu

Medya

İşte ardında bıraktığı skandallar! FOX'ta Fulya Öztürk rezilliği son buldu

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

tilkinin geleceği yer

dikkat etsin sonuçta herkes tilki dedimi gözünü postuna diker altına alıp oturma arzusu olur
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23