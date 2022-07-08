İşte ardında rezaletler bırakan Fulya Öztürk’ün yeni adresi! Tilki Kürkçü dükkanına geri döndü

Reyting uğruna ahlaksızlığın teşhir edildiği FOX TV'deki gündüz kuşağı programlarından 'Fulya İle Umudun Olsun'un sunucusu Fulya Öztürk, yeni adresini açıkladı.

FOX TV ile “Aklım ruhum hep haberde kaldı, yeni sezonda program yapmak istemiyorum” diyerek ayrılığını açıklayan Öztürk, bir sürelik sessizliğinin ardından yeni adresini şu sözlerle duyurdu.

"1 yılda çok şey öğrendim… En büyük motivasyonumsa elinden tuttuğum insanlar ulaştırdığımız yardımlar oldu… Ama kariyerim gündüz kuşağıyla ilerlesin istemedim çünkü içimdeki o coşkun habercilik duygusu beni rahat bırakmadı. Zaten programımda da sık sık sahadaydım.

Aylar öncesinden karar vermiştim yeni sezonda gündüz kuşağında olmayacağıma. Kararımı açıkladıktan sonra gelen tüm teklifleri değerlendirdim. Teklifte bulunan tüm kurumlara teşekkür ediyorum. Ben 15 yıldır büyük bir keyifle çalıştığım yuvama dönmeye karar verdim.

"Adresim bildiğiniz gibi CNN Türk"

Gündüz kuşağına dair kararımı aldıktan sonra beni hiç yalnız bırakmayan Murat Yancı, Nihat Uludağ başta olmak üzere tüm CNN TÜRK ekibine sonsuz sevgimi iletiyorum. İlgi alaka için tüm meslek büyüklerime, meslektaşlarıma, dostlarıma teşekkür ediyorum. Adresim bildiğiniz gibi CNN Türk”

"Tilki Kürkçü dükkanına geri döndü"

Fulya Öztürk'ün sözleri "Tilki Kürkçü dükkanına geri döndü" şeklinde yorumlandı.