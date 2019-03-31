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İşte Ankara'dan ilk sonuçlar! 2019 yerel seçimleri Ankara sonuçları

31 Mart yerel seçimleri için Tüm Türkiye'de oy verme işlemi sona erdi. Yeniakit.com.tr haber merkezine gelen ilk sonuçlara göre, Ankara Keçiören’de AK Parti adayının açık ara önde götürdüğü görülüyor.

31 Mart 2019 Pazar 17:38
İşte Ankara'dan ilk sonuçlar! 2019 yerel seçimleri Ankara sonuçları

31 Mart yerel seçimleri için Tüm Türkiye'de oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi. Ankara'dan ilk sonuçlar da gelmeye başladı. 

Cumhur ittifakının adayı Mehmet Özhaseki ile Millet ittifakının adayı Mansur Yavaş en büyük adaylar olarak görülüyor.

İşte Ankara'dan gelen ilk sonuçlar;

ANKARA BÜYÜKŞEHİR  BELEDİYESİ

AÇILAN SANDIK %0,9

CUMHUR İTTİFAKI – MEHMET ÖZHASEKİ %54,47

MİLLET İTTİFAKI – MANSUR YAVAŞ %40,33

Yeniakit.com.tr haber merkezine gelen ilk sonuçlara göre, Ankara’nın Keçiören ilçesinde birinci parti adayının açık ara önde götürdüğü görülüyor.

Sincan, Altındağ, Ayaş, Gölbaşı, Kahramankazan, Polatlı, Mamak, Kalecik, Çamlıdere, Bala, Kızılcahamam, Pursaklar, Akyurt, Etimesgut gibi ilçelerde AK Parti açık ara önde götürürken CHP'ye büyük fark atmış durumda. Yine ilk gelen sonuçlara göre, Çankaya'da CHP'nin önde götürdüğü bildiriliyor.

İLÇELER

Altındağ

1. Aday:             2.Aday:

Ayaş

1. Aday:             2.Aday:

Bala

1. Aday:             2.Aday:

Beypazarı

AK PARTİ: % 63.52            İYİ PARTİ: % 33.91

Çamlıdere

AK PARTİ: % 74.68            İYİ PARTİ: 23.05

Çankaya

1. Aday:             2.Aday:

Çubuk

1. Aday:             2.Aday:

Elmadağ

AK PARTİ: %52.24             CHP: 43.28

Güdül

1. Aday:             2.Aday:

Haymana

AK PARTİ: % 54.17          CHP: % 22.92

Kalecik

AK PARTİ: %60.45            CHP: 36.16

Kızılcahamam

AK PARTİ: %71,14            İYİ PARTİ: % 27,11

Nallıhan

AK PARTİ: 73,03            İYİ PARTİ: 23,09

Polatlı

MHP: % 52,01         CHP: % 40,29

Şereflikoçhisar

AK PARTİ: %73,56             İYİ PARTİ: %23,05

Yenimahalle

1. Aday:             2.Aday:

Gölbaşı

1. Aday:             2.Aday:

Keçiören

1. Aday:             2.Aday:

Mamak

1. Aday:             2.Aday:

Sincan

AK PARTİ: % 79,41           İYİ PARTİ: % 13,24

Kahramankazan

1. Aday:             2.Aday:

Akyurt

AK PARTİ: %56,47          İYİ PARTİ: % 35,29

Etimesgut

1. Aday:             2.Aday:

Evren

AK PARTİ: % 86.96            İYİ PARTİ: %13.04

Pursaklar

1. Aday:             2.Aday:

Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayları

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için aday olan isimler ve partileri Yüksek Seçim Kurulu YSK tarafından ilan edildi. İşte YSK tarafından isimleri yayınlanan Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayları ve partileri:

Cumhur İttifakı  adayı Mehmet Özhaseki Hukukçu-İş Adamı Üniversite/Yüksekokul

Millet ittifakı adayı Mansur Yavaş Avukat Üniversite/Yüksekokul

Saadet Partisi Mesut Doğan İş Adamı Üniversite/Yüksekokul

Demokratik Sol Parti Haydar Yılmaz Makine Mühendisi Üniversite/Yüksekokul

Bağımsız Türkiye Partisi Mustafa Pak Avukat Üniversite/Yüksekokul

Türkiye Komünist Partisi Fatma Korur Mimar Üniversite/Yüksekokul

Vatan Partisi Tülin Oygür Emekli Akademisyen Üniversite/Yüksekokul

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 17:38
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  12. gölbaşı
  13. Mamak
  14. Mehmet Özhaseki
  15. Mansur Yavaş

YORUM YAZ

  • hilmikurthilmikurt55 dk önce
    Haseki ezer geçer..KayseriyiKayseri yaptı adam .İyi çalıştı. Ankarada MElih Gökçekten pek yapacak bişey kalmadı gerçi oda baya iyi işler yaptı da..yeni bir şeyler bulunur artık yapılacak.
  • MahmutMahmut55 dk önce
    Hadi bakalım kimmiş birinci parti. MHP 2.parti bbp3. Partimi anlamadım ben?Biraz daha açık yazarmısınız?

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