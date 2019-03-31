İşte Ankara'dan ilk sonuçlar! 2019 yerel seçimleri Ankara sonuçları
31 Mart yerel seçimleri için Tüm Türkiye'de oy verme işlemi sona erdi. Yeniakit.com.tr haber merkezine gelen ilk sonuçlara göre, Ankara Keçiören’de AK Parti adayının açık ara önde götürdüğü görülüyor.31 Mart 2019 Pazar 17:38
31 Mart yerel seçimleri için Tüm Türkiye'de oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi. Ankara'dan ilk sonuçlar da gelmeye başladı.
Cumhur ittifakının adayı Mehmet Özhaseki ile Millet ittifakının adayı Mansur Yavaş en büyük adaylar olarak görülüyor.
İşte Ankara'dan gelen ilk sonuçlar;
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
AÇILAN SANDIK %0,9
CUMHUR İTTİFAKI – MEHMET ÖZHASEKİ %54,47
MİLLET İTTİFAKI – MANSUR YAVAŞ %40,33
Yeniakit.com.tr haber merkezine gelen ilk sonuçlara göre, Ankara’nın Keçiören ilçesinde birinci parti adayının açık ara önde götürdüğü görülüyor.
Sincan, Altındağ, Ayaş, Gölbaşı, Kahramankazan, Polatlı, Mamak, Kalecik, Çamlıdere, Bala, Kızılcahamam, Pursaklar, Akyurt, Etimesgut gibi ilçelerde AK Parti açık ara önde götürürken CHP'ye büyük fark atmış durumda. Yine ilk gelen sonuçlara göre, Çankaya'da CHP'nin önde götürdüğü bildiriliyor.
İLÇELER
Altındağ
1. Aday: 2.Aday:
Ayaş
1. Aday: 2.Aday:
Bala
1. Aday: 2.Aday:
Beypazarı
AK PARTİ: % 63.52 İYİ PARTİ: % 33.91
Çamlıdere
AK PARTİ: % 74.68 İYİ PARTİ: 23.05
Çankaya
1. Aday: 2.Aday:
Çubuk
1. Aday: 2.Aday:
Elmadağ
AK PARTİ: %52.24 CHP: 43.28
Güdül
1. Aday: 2.Aday:
Haymana
AK PARTİ: % 54.17 CHP: % 22.92
Kalecik
AK PARTİ: %60.45 CHP: 36.16
Kızılcahamam
AK PARTİ: %71,14 İYİ PARTİ: % 27,11
Nallıhan
AK PARTİ: 73,03 İYİ PARTİ: 23,09
Polatlı
MHP: % 52,01 CHP: % 40,29
Şereflikoçhisar
AK PARTİ: %73,56 İYİ PARTİ: %23,05
Yenimahalle
1. Aday: 2.Aday:
Gölbaşı
1. Aday: 2.Aday:
Keçiören
1. Aday: 2.Aday:
Mamak
1. Aday: 2.Aday:
Sincan
AK PARTİ: % 79,41 İYİ PARTİ: % 13,24
Kahramankazan
1. Aday: 2.Aday:
Akyurt
AK PARTİ: %56,47 İYİ PARTİ: % 35,29
Etimesgut
1. Aday: 2.Aday:
Evren
AK PARTİ: % 86.96 İYİ PARTİ: %13.04
Pursaklar
1. Aday: 2.Aday:
Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayları
31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için aday olan isimler ve partileri Yüksek Seçim Kurulu YSK tarafından ilan edildi. İşte YSK tarafından isimleri yayınlanan Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayları ve partileri:
Cumhur İttifakı adayı Mehmet Özhaseki Hukukçu-İş Adamı Üniversite/Yüksekokul
Millet ittifakı adayı Mansur Yavaş Avukat Üniversite/Yüksekokul
Saadet Partisi Mesut Doğan İş Adamı Üniversite/Yüksekokul
Demokratik Sol Parti Haydar Yılmaz Makine Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
Bağımsız Türkiye Partisi Mustafa Pak Avukat Üniversite/Yüksekokul
Türkiye Komünist Partisi Fatma Korur Mimar Üniversite/Yüksekokul
Vatan Partisi Tülin Oygür Emekli Akademisyen Üniversite/Yüksekokul
YORUM YAZ