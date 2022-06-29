İşte alzheimer için yararlı 7 besin! Demans ve beyin sağlığı için ne yemeli?

Düzenli ve iyi beslenmenin bunama, alzheimer riskini azalttığı sonucuna varıldı. Yani bilişsel gerileme konusunda sizi koruyacak birbirinden yararlı besinler bulunuyor. İşte alzheimer için yararlı 7 besin...

Alzheimer ve demans sorununun, beslenme de dahil olmak üzere çevresel, yaşam tarzı ve genetik nedenlerden ötürü oluştuğu düşünülüyor. Birçok sağlıksal durumun tüketilen gıdalarla ilişkisi bulunuyor.

Alzheimer ilerleyici bir hastalık olup kişiyi bakıma muhtaç hale getirir. Bu nedenle Alzheimer hastaları için kişisel bakım ve beslenme hassas konulardır. Halk arasında bunama olarak bilinen Alzheimer, bilişsel yeteneklerde ciddi aksamalara neden oluyor ve ne yazık ki henüz bu hastalığın bir tedavisi yok. Bu nedenle erken teşhisin ve hastalığı önlemek adına yapılacak şeylerin büyük önem taşıyor.

İşte alzheimer için yararlı 7 besin!

Yapraklı yeşiller

Kara lahana, lahana, ıspanak ve pazı, folat ve B9 gibi esansiyel B vitaminleri bakımından yüksek olan besinler depresyonu azaltmaya yardımcı olduğu gibi ayrıca bilişi de güçlendirir. Salatada da kullanabileceğiniz bu gıdaları güveçlere, çorbalara, acı bibere de ekleyebilirsiniz.

Meyve

Yaban mersini, ahududu, böğürtlen ve kirazların tümü, serbest radikaller tarafından tetiklenen beyin hasarının ilerlemesini durduran antosiyanin adı verilen bir flavonoid içerir. Ayrıca diğer meyveler de içeriğinde zengin vitaminler barındırır.

Fındık

E vitamini ve B vitaminleri ile yüklü olan cevizler, bademler, kaju fıstığı ve yer fıstığının bunamanın önüne geçtiği bulunmuştur. Haftada en az 5 porsiyon fındık tüketmek beyin sağlığına iyi gelir.

Omega-3

Zeytinyağı, keten tohumu ve ton balığı, somon balığı ve uskumru gibi yağlı balıklar, beynin sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Omega-3 yağ asitleri açısından zengin olan bu besinler demansla mücadele eder.

Sebzeler

Brokoli, karnabahar, brüksel lahanası ve diğer turpgillerden sebzeler, bilişsel gerileme, beyin atrofisi ve bunama ile bağlantılı bir amino asit olan homosistein düzeylerini düşürme yeteneğine sahip B vitaminleri ve karotenoidler bakımından yüksektir.

Baharatlar

Kimyon, adaçayı ve tarçın gibi baharatlar, yemeklere lezzet katmak için kullanıldığı gibi beyin sağlığı için de oldukça faydalı olan polifenol bileşiklere sahiptir.

Türk kahvesi

Kültürümüzde önemli bir yeri olan Türk kahvesi, beynin çalışmasını motive eden uyarıcıların en önemlilerindendir. Kahvenin içinde bulunan ve beyinde uyarıcı görev yapan kafeinin yorgunluğu azaltıcı etkisinin yanında konsantrasyon ve uyanıklığı yükselten özelliği de bulunmaktadır. Ara öğün gibi değerlendirilen Türk kahvesi yapılış, sunuş ve tüketimi bakımından fabrikasyon olarak nitelendirilen diğer kahvelerden farklılıklar içermektedir. Bir ritüel eşliğinde tüketilen Türk kahvesi, yarattığı fiziksel etkilerinin yanı sıra gün içinde hoş bir mola verilmesine olanak sağlayarak beynin dinlenmiş vaziyette tekrar motive olması konusunda da etki göstermektedir.

Sağlıklı Beyin İçin Altın Kurallar

-Hayatınızda özel anları artırın

Türk kahvesinin tüketiminde olduğu gibi kişinin hayatında özel anlara zaman ayırması, vücudun birçok hormon salgılamasına zemin hazırlamaktadır. Dinlenen müzik, sevilen bir arkadaşla zaman geçirilmesi, spor hatta zevkle tüketilen bir yemek bile mutluluk sağlayan birçok hormonun salgılanmasını harekete geçiriyor. Beyin sağlığı için oldukça önemli olan bu hormonlar insanın duygu sistemini kontrol eden ve hafıza için hayati öneme sahip olan limbik sistemi uyararak harekete geçirmektedir.

-Beyninize 4 mevsimi yaşatın

Gelişen teknoloji ile birlikte özellikle büyük şehirlerde büyük bir elektro manyetik çöplük oluşmaktadır. Algılamayı etkileyen elektromanyetik alan uyaran kirliliğine neden olarak beyinde aşırı yüklenmeye yol açmaktadır. Odaklanma problemi, dikkat dağınıklığı, unutkanlık gibi birçok soruna neden olan elektromanyetik alanlar beynin dinlenmesine ve kendini yenilemesine izin vermemektedir. Beynin kendisini en fazla yenilediği zaman dilimi olan uyku anında elektro manyetik etki yapabilecek cep telefonu, televizyon gibi ürünlerin kişinin yakınında olmaması gerekmektedir. Kaliteli bir uyku ile bir ilkbahar havasında güne başlayan beynin mevsimlere benzetilirse gün içinde 4 mevsimi de yaşaması gerekmektedir.

- Uyku düzeniniz tarlakuşu gibi olsun

Beynin gün içinde 4 mevsimi yaşamasının yanında gece ve gündüzü de biyoritme uygun saatlerde gerçekleştirmesi önemlidir. Tarlakuşu örneğinde olduğu gibi kişi gibi erken yatıp güne erken başlandığı zaman vücudun salgıladığı siteroit, melatonin gibi hormonlardan en üst seviyede faydalanmaktadır. Erken kalkıp uygun besinlerle yapılan kahvaltının ardından salgılanan hormonlar sayesinde beyin, enerjik, algısı yüksek ne ekilirse verim alınacak bir toprak gibi güne başlamaktadır. Doldur boşalt ritmiyle hareket eden beynin en iyi temizlendiği ve kendini yenilediği uyku saatlerini kaliteli hale getirmek hayati önem taşımaktadır.

- Beyninizin yükünü kahkaha ile hafifletin

Dilimize yerleşen “Bir kahkaha bir kalem pirzola” deyimi aslında gerçeği yansıtmaktadır. İçten bir kahkaha beyne oksijen gitmesini kolaylaştırırken tansiyonu dengede tutulmasına ve hormonların düzenlenmesine zemin hazırlamaktadır. Gülme esnasında, beyindeki alt kranial sinirler koordineline olarak çalışarak, endorfin salgısının yükselmesine ve pozitif uyarıcıların devreye girmesine olanak sağlamaktadır. Omurga sağlığında olduğu gibi 45 dakika çalışıp 15 dakika dinlenme esasına beyin sağlığı için de uyulması gerekmektedir. Gün içinde gülmek, bir arkadaşla sohbet etmek veya kahve gibi ritüellerle beyindeki yükü azaltarak es verdirilmesi gerekmektedir.

- Tek başınıza bulmaca çözmenin yanı sıra sosyal aktivitelere ağırlık verin

Bulmaca çözmenin beyin sağlığı ve hafıza için önemli olduğu bilinmektedir. Ancak gün içinde gerçekleştirilen sosyal aktiviteler hafızaya bulmaca çözmekten çok daha iyi gelmektedir. Kişinin tek başına oturup saatlerce bulmaca çözmesi yerine bir bulmaca çözdükten sonra sokağa çıkarak sosyal ortama girmesi, arkadaşlarıyla zaman geçirmesi veya aile ziyaretlerine gitmesi beyin sağlığı bakımından önemlidir.

- Beyninizi sporla güçlendirin

Kalp damar, diyabet, tansiyon gibi hastalıkların kontrol altında tutulmasında önemli rol oynayan düzenli egzersiz ve spor, beyinde de olumlu etkiler yaratmaktadır. Mutluluk hormonu olarak bilinen endorfin hormonunun salgılanmasını artıran spor, insani ilişkilerde daha yapıcı hareket etmeyi sağlarken mutluluk eşiğinin yükselmesine zemin hazırlamaktadır. Demans, Alzheimer, Parkinson gibi nörodejeneratif hastalıklardan kaçınmak için düzenli egzersizin hayatın bir parçası haline getirilmelidir. Uygun şekilde tamamlanan bir sportif aktivitenin zemininde becerikli şekilde tamamlanmış bir zihinsel aktivitenin bulunduğu unutulmamalıdır.

Bunların yanı sıra;

Spor yapan kişilerde sinir hücresi üretilmesini sağlayan faktörlerin uyarıldığını gösteren araştırmalar bulunmaktadır.

Kan dolaşımı üzerinde olumlu etkileri bulunan spor, kan ile daha sağlıklı çalışan beynin gelişimine ve çalışmasına da olumlu yönde etki yapmaktadır. .

Yön tayin etme, hafıza, bilinçli düşünme, plan yapma, dikkat, dürtülerin kontrolü, problem çözme ve birden fazla işle uğraşmaya kadar pek çok konuda işlevi olan beyin bölgeleri spor sayesinde aktive olmaktadır.