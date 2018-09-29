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İşte AK Parti'nin yerel seçimler için aday kriterleri! Bu 5 madde önemli

AK Parti’de oluşturulan strateji ekibi, yerel seçimler için başkan ve belediye meclis üyesi adaylarında aranan kriterleri belirledi.

29 Eylül 2018 Cumartesi 11:29
İşte AK Parti'nin yerel seçimler için aday kriterleri! Bu 5 madde önemli

Yerel seçimler için hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdüren AK Parti’de isimlerin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürdürülürken, aday profili için kriterler de belirlendi. Belediye başkan adayı ve meclis üyesi adaylarında aranan kriterler dikkat çekiyor.

Kibirli başkanlara yer yok

Halkla kaynaşma ve diyalog önünde engel olarak görülen ‘kibir’li başkanlar ve adaylarla arasına mesafe koyacak olan AK Parti, kendisini milletin üstünde gören kişilere vize vermeyecek. Aday incelemelerinde özellikle adil olmasına bakılacak. AK Parti millete hizmet edecek adaylarla yola devam edecek. Adaylarla aranacak bir diğer özellik sadakat olacak. Millete sadık ve sadakatli olanlar tercih edilecek.

Söz konusu kriterler aday belirleme sürecinde etkili olacak. Mevcut belediye başkanları ve bu seçimde aday olacak isimlerle ilgili olarak bu kriterlere uygun olup olmadığı tek tek incelenecek. Halkta karşılığı olmayan adaylar yarış dışı bırakılacak.

Dizini kırıp sofraya oturanlar

AK Parti kaynakları, “Kendisini milletten üstün gören insanlarla işimiz olmaz. Dizini kırıp fukaranın sofrasına oturabilecek, sohbet edebilecek insanlara ihtiyacımız var. Kibir, siyasetin zehridir. Aramızda makam mevki budalalarının yeri yoktur. Aramızda şan, şöhret sevenlerin yeri yoktur. Bizim aramızda insanlara tepeden bakanlara yer yoktur, olmayacaktır, olmamalıdır” dedi.

Fuat Oktay’ın acı günü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın 83 yaşındaki annesi Şaziye Oktay, dün İstanbul’daki evinde vefat etti. Vefat haberi üzerine İstanbul’a gelen Fuat Oktay, Çekmeköy Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde taziyeleri kabul etti. Şaziye Oktay’ın cenazesi bugün öğle vakti Eyüp Sultan Camisi’nde kılınacak namazın ardından Eyüp Sultan Mezarlığı’na defnedilecek.

Kaynak: Yeni Şafak

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 11:29
  1. İstanbul
  2. AK Parti
  3. aday kriterleri
  4. Yerel seçimler

YORUM YAZ

  • MilletMillet19 dk önce
    Be Ak partiliyim Maraşlı değil batılıyım. Geçen gün Maraş Ak parti vekili bayanı gördüm tv de çorba nasıl yapılır onu anlatıyordu . Oysa vekil yapılmayan Maraşlı Metiner TV TV dolaşıp Ak Partiyi anlatıyor. Yazık Ak parti halktan koptu Baksanıza Halkı anlamak için halkın arasına tebdil kıyafetle giriyorlar. Onlar sultan biz tebaa olmuşuz anlaşılan. Reisim kim var etrafını kuşatmış bilmiyom valla Allah yardımcın olsun
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