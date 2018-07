İşte Adnan Oktar'ın mal varlığının kaynağı! 10 yıllık çalışanı bilinmeyenleri anlattı

Adnan Oktar operasyonunda gözaltına alınan mağdur yakınları ve Oktar tarafından mağdur edilen kişiler, Vatan Caddesinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde toplandı. Toplanan gurup burada bir basın açıklaması yaparak Adnan Oktar'ın hakkında yapılan tüm suçlamaların doğru olduğunu ve Oktar'ın FETÖ tarafından desteklendiğini söyledi.

"HAKKIMDA 20 TANE SUÇ VAR BU ÖRGÜT TARAFINDAN HAZIRLANAN"

10 yıl Adnan Oktar'ın yanında çalışan ve mağdur edilen Yılmaz Kuruca, “Çocuk tecavüzleri, grup seks olayları, şirket dolandırıcılıkları, ailelerin mağdur edilmesini, kadınların istismar edilmesini gözümle gördüm. Çocuk tecavüz olaylarına gözümle şahit olmadım ama zaten bu konu ile ilgili mağdurlar var. Görenlerde var, şikayetçiler de var. Yakın dönemde ortaya çıkacaktır bunlar. Adnan Oktar isimli şahıs, Yahudilik ve masonluk aleyhine yazdığı kitaplarla popüler olup belli bir kitleye sahip oldu. Bizde İslami kimliğinden etkilenerek, İslamı yaşamak adına bu örgüte katıldık zamanında. Fakat ilerleyen süreçte kadınların halini gördünüz. Tangalarla açılmaya başladılar. Yahudilerle alakasız yakınlıklar kurmaya başladı. Bunların hepsine şahit olunca çelişkiler art arda geldi. Belli bir süre sonra kadınlara yapılanlar, ailelere yapılanlar benim için bir üzüntü kaynağıydı. Zamanla bunları kaldıramayarak ayrıldım. Benim edinmiş olduğum bütün mal varlığımı gelirimi örgüte aktardım 13 yıl boyunca. Ailemden kalan mirası da onlara aktardım. Şuandaki mağduriyetimin de hiç önemi yok. Hakkımda 20 tane suç var bu örgüt tarafından hazırlanan. Bütün çevreme iş yaptığım herkese mail yoluyla, telefon yoluyla bildirerek çevremde ekonomik mağduriyet oluşturdular. Bunun gibi ahlaksız Türkiye Cumhuriyeti tarihine gelmemiştir” ifadelerini kullandı.

ADNAN OKTAR MALİ GELİRİNİ NASIL ELDE ETTİ?

Maddi geliri nasıl elde ettiğini anlatan Kuruca, ”Genelde yurt dışı destekli olduğu konusunda bilgimiz var. Televizyonunda bir sürü İsrailli hahamları, siyasileri davet ederek, onlarla gizli kirli ilişki kurarak, Türkiye'nin aleyhindeki bilgileri onlara aktararak bir gelir elde edildiğini biliyoruz. Bunun dışında zengin ve varlıklı ailelerin çocukları bu cemaatte idi. Onların ailelerinden kalan tüm miraslara hileli yollardan her şekilde sahip çıkıyordu. Bir de ticaret yapan bir ekip var. Dolandırıcılık yaparak örgüte aktarıyordu. Bir de doğru yoldan ticaret yapan vardı. Bunlarda kazandıkları tüm paraları oraya aktarıyordu” diye konuştu.

"ÖRGÜTTE BİR HİYERARŞİ VAR"

“Örgütte bir hiyerarşi var” diyen Kuruca, ”Kız kardeşler, motorlar. Motor denilen bölümle ilgili olarak, orada bulunan kadınlarla ilgili olarak cemaatte bulunan erkeklerin hepsi ilişkiye girerdi. Kız kardeşler grubu vardı, bacılar grubu vardı, imamlar grubu var, erkek kardeşler grubu var. Arşiv mutlaka tutuluyordu. Fakat bu arşiv şuanda bulunamaz. Örgüt kendisine yapılacak olan operasyonu 1 ay öncesinden 1.5 ay öncesinden basın bildirileri ile yayınladı. Dolayısı ile gerekli tedbirleri almışlardır zaten.

"BU GÜNE KADAR VAR OLMASININ NEDENİ FETÖ"

Adnan Oktar'ın FETÖ bağlantısını anlatan, Yılmaz Kuruca,“Bu örgüt liderinin bu güne kadar, var olmasındaki tek sebep FETÖ'dür. FETÖ'nün yargı imamları vesilesi ile bağlantı kurarak her türlü aleyhinde oluşan suçlamaları bertaraf etmiştir. Ben kendisinin namaz kıldığını hiç görmedim. Tarkan Yavaş var şuan firari onun yakalanması lazım. Kartal İş dolandırıcıdır. Bir çok aileyi mağdur etmiştir. Daha sonra da Adnan Oktar'ın hukuk bölümüne girmiştir. Kemik kadro 50, 60 geçmez” dedi.

"TASMASI YURT DIŞINDA"

Ümit Kuruca ise “Bu yapı dinimize aile yapımıza, hak ve güzel olan her şeye, göz dikmiş tasması yurt dışında olan sinsi bir oluşumdur. 7 yaşında kızlarla evlenmeye çalışan, 10 yaşında 14 yaşında kızlara tacizde bulunan, küçük kız çocukları ile ilişkiye giren, bu alçak yapı FETÖ'nün şubesi olarak faaliyet göstermektedir. Bu zalim örgüt FETÖ'nün emniyet ve hukuk içinde yapılanmasıyla koruma altına alınmış. Güçlü devletimize başkanımıza güvenin bu zalimlerden şikayetçi olun. Bu davanın her an takipçisi olacağız. Birkaç gün içerisinde şuana kadar gördüklerinizin bir kaç misli ile karşılaşacaksınız. Kedicikler adı altında bir vitrin oluşturarak, arka planda çok sinsi, çok kirli bir topluluktur” dedi.

"TOPLU SEKS, KÜÇÜK KIZLARA TACİZ BUNARIN HEPSİ DOĞRU"

10 yıl Adnan Oktar'ın cemaatinde çalıştığını söyleyen Alper Ünek, ”Adnan Oktar cemaatinde 10 sene içeride kaldım. 2.5 sene önce ayrıldım. Kızları cemaate getirme görevinde yer alıyordum. Basında geçen turnike sistemi, gençlerin bir çok müritle cinsel ilişkiye sokulup, Adnan Oktar denilen adama sunulması, toplu seks, küçük kızlara taciz bunların hepsi doğrudur.” dedi.