İşte 2026 ve 2027 yılı tahminleri: Türkiye'nin büyüme tahminlerine yukarı yönlü revize

OECD, "Dayanıklı Büyüme Ancak Artan Kırılganlıklarla Birlikte" başlıklı Ekonomik Görünüm raporunu yayımladı. Raporda, küresel ekonomide bu yıl, 2026 ve 2027'ye ilişkin büyüme, enflasyon tahminleri yer alırken, gümrük tarifelerinin küresel ekonomideki etkileri analiz edildi.

Raporda yer alan Türkiye ekonomisine yönelik tahminlere göre, 2024'te yüzde 3,3 büyüyen Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,6, 2026'da yüzde 3,4 ve 2027'de yüzde 4 büyüyeceği öngörülüyor.

Böylece, OECD Türkiye ekonomisine ilişkin 2025 ve 2026 için büyüme öngörüsünü eylüldeki tahminlerine göre yukarı yönlü revize etti. Kurum eylüldeki ara dönem raporunda Türkiye ekonomisinin bu yıl ve 2026'da yüzde 3,2 büyüyeceğini öngörmüştü.

ENFLASYON TAHMİNLERİ

Rapora göre, ABD'nin yüksek gümrük vergilerinin etkilerinin Türkiye'nin ihracatında görece daha az ve kısa vadeli olması beklenirken, iyileşen finansal koşulların 2026 ve 2027'de özel tüketim ve yatırımı destekleyeceği tahmin ediliyor.

OECD Türkiye'de enflasyonun ise bu yıl için yüzde 34,5 ve 2026'da yüzde 20,8 seviyesine gerileyeceğini ve 2027'de ise yüzde 11,7'ye düşeceğini öngörüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini indirmeye başlamasıyla 2025'in üçüncü çeyreğinde para politikası daha destekleyici hale gelirken, daha düşük enflasyonun 2026 ve 2027’de ilave faiz indirimlerine alan sağlayacağı öngörülüyor. Ancak OECD'ye göre, sıkı para politikası duruşunun enflasyon kalıcı şekilde düşene kadar sürdürülmesine ihtiyaç duyuluyor.

FAİZ İNİDİRİMLERİ

Bu kapsamda, TCMB'nin politika faizini mevcut yüzde 40,5 seviyesinden 2026 sonunda yüzde 25'e ve 2027 sonunda yüzde 17'ye düşüreceği tahmin ediliyor. Böylece, reel faiz oranı pozitif kalırken, para politikasında sıkı duruş da sürecek.

Bütçe açığının ise bu yıl beklenen 3,1 seviyesinden 2027'de yüzde 2,8'e gerilemesi bekleniyor ve bu mali sıkılaşmanın vergi tabanını genişletmeye ve kayıt dışılıkla mücadele etmeye yönelik çabalar tarafından destekleneceği değerlendiriliyor.

Cari açığın 2026'da yüzde 3,3 ve 2027'de yüzde 3,4 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.