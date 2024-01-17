İşte 2024 yılı için beklentiler! Kripto paranız varsa bu sese kulak verin

Küresel kripto trendleri 2024'ün dijital varlıklarda bir düzenleme yılı olacağını gösterirken, 2023’te hem hükümetler hem de geleneksel finansal kuruluşlar cephesinde yaşanan gelişmeler, bu beklentileri güçlendirdi.

Sürece yönelik düzenleme beklentisi

Kripto varlıklara yönelik eğilimin içerisinde bulunduğumuz yılda da sürmesi beklenirken bu alanda yapılacak yapısal düzenlemeler ve hukuki alt yapısının devreye girmesi sektöre olan güveni de tazelemiş olacak. Peki kripto piyasasına yönelik beklenti ve düzenlemeler ne durumda. İşte sürece ilişkin ayrıntılar:

2023'ün ikinci yarısını ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler’in kripto ekosistemine yönelik hamleleri ve ABD senatörlerinden Elizabeth Warren'ın kriptoyu geleneksel finans gibi düzenlemeyi öngören yasa tasarısıyla tamamlayan kripto para piyasalarında, düzenleyici adımların ayak seslerinin 2024 itibarıyla görünür olacağı beklentileri güç kazandı. Gate TR CEO’su Kafkas Sönmez, 2023’te yaşanan ve regülasyona yaklaşıldığına işaret eden gelişmeleri değerlendirdi.

İspanya ve Hong Kong önemli adımlar attı

2023’te, geçtiğimiz yıllarda kripto paralara ilişkin katı kurallar benimseyen Çin dahi, Hong Kong aracılığıyla yumuşama sinyalleri verdi. Hong Kong yönetimi, Ağustos 2023’te bireysel yatırımcılara dijital varlık ticareti yapma olanağı sunarak, kripto ekonomisini destekleyecek önemli bir adım attı. Ayrıca Hong Kong mali otoriteleri, dijital varlık endeksli spot borsa yatırım fonu (ETF) başvurularını incelemeye de hazır olduklarını vurguladı. Öte yandan İspanya merkez bankası verileri, 2023’te İspanya’da kayıtlı kripto şirketlerinin sayısının %56’lık bir büyüme kaydettiğini gösterdi. Ülkede yıl boyunca 30 şirketin dijital varlık hizmet sağlayıcısı lisansı aldığı görüldü.

“Dijital Türk Lirası birinci faz raporu umut veriyor”

Özellikle 2023'ün son çeyreği itibarıyla Türkiye'de kripto regülasyonuna ilişkin beklentilerin de arttığına dikkat çeken Sönmez, “Küresel çapta kripto regülasyonu özellikle merkez bankası dijital para birimi ve kripto para servis sağlayıcılarının düzenlenmesi başlıklarında odaklanıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2023’ün son gününde yayımladığı Dijital Türk Lirası Birinci Faz Değerlendirme Raporu ile paranın dijitalleşmesi konusunda küresel trendlere yön verdiğini bir kez daha kanıtladı.2024’ün ilk çeyreğinde bu konuda gelişmeler yaşayabileceğimiz mesajını taşıyor." dedi.

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