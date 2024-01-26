İşte 2024 yılı gizlilik tahminleri!

Veri Gizliliği Günü, her yıl 28 Ocak'ta konuyla ilgili farkındalığı artırmak için gündeme geliyor. Kaspersky'ye göre, gizlilik konusu yeni teknolojilerin ortaya çıkması ve düzenleyici uygulamaların gelişmesi nedeniyle dönüşümün yaşandığı bir dönemden geçiyor. 2023'te sosyal, ekonomik ve politik alanlardaki önemli olayların yanı sıra yeni teknolojik trendler de 2024'te gizlilik ortamını etkileyen ana faktörler arasında yer alacak. Kaspersky uzmanlarının konuya dair tahminleri şöyle:

Yapay zeka destekli giyilebilir cihazlar gizlilik konusunda yeni bir tartışma başlayacak

İnsanlar evlerindeki akıllı telefonlar ve akıllı asistanlar gibi teknolojileri benimsemiş olsalar da, giyilebilir cihazlar, özellikle de akıllı gözlükler veya yapay zeka rozetleri gibi kameralı cihazlar, gizlilik konusunda daha fazla şüphe uyandırma eğiliminde. Bu cihazlar aleni doğası ve kazandıkları popülerlik eşliğinde, gizlilik bilincine sahip bireylerin gerçekten endişelenmesine neden olabilir.

AR ve VR odaklı gelişmeler 2024 yılında yeni gizlilik standartları oluşturmaya hazırlanıyor

Apple'ın ürün lansmanları genellikle kamuoyunun dikkatini çeker ve özellikle henüz düzgün bir şekilde kuralları belirlenmemiş teknolojiler söz konusu olduğunda gizlilikle ilgili tartışmalara yol açıyor. Apple Vision Pro'nun piyasaya sürülmesi ve AR/VR'nin günlük hayata giderek daha fazla entegre olmasıyla birlikte, gizlilik endişelerinin ön plana çıkması muhtemel.

Asistan botların ortaya çıkışı mahremiyeti geliştirecek

Doğal dil işleme (NLP) kullanan asistanların artan yaygınlığı, çeşitli sektörlerde kullanıcı gizliliğini geliştirmek için cazip bir fırsat sunuyor. Bot asistanların özellikle aramalar sırasında kişisel verilerin korunmasında çok önemli rol oynadığı bir gelecek hayal edin. Sofistike bir bot asistan, kullanıcı aramalarını sorunsuz bir şekilde gerçekleştirerek kullanıcının sesi gibi hassas bilgilerin korunmasını sağlayabilir.

Şifrelerin öneminin azalması şifre sızmalarını daha az endişelenilecek bir konu haline getirecek

Şifrelerin sızdırılmasına dair endişelerdeki azalmanın başlıca nedeni, girişin onaylamak için ek bir kodun SMS yoluyla gönderildiği veya Kaspersky Password Manage gibi özel bir kimlik doğrulama uygulamasında oluşturulduğu iki faktörlü kimlik doğrulama yöntemlerinin giderek yaygınlaşması. Ayrıca Google gibi bazı hizmetler halihazırda geçiş anahtarları aracılığıyla "şifresiz" kimlik doğrulama özelliğine sahipken, diğerlerinin geleneksel şifreler yerine biyometrik kimlik doğrulamayı tercih etmesi bu endişeleri azaltıyor.

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“Gelişen teknoloji çağında, özel veri kavramı geleneksel sınırların ötesine geçmeli”

Kaspersky Güvenlik ve Gizlilik Uzmanı Anna Larkina, konuya ilişkin şunları söyledi: "Gelişen teknoloji çağında, özel veri kavramı geleneksel sınırların ötesine geçmeli. Yapay zeka destekli giyilebilir cihazların ortaya çıkışı, AR/VR konusundaki gelişmeler ve asistan botların yükselişi, daha geniş bir mahremiyet anlayışını gerekli kılıyor. Bu yenilikler günlük hayatın ayrılmaz bir parçası haline geldikçe, kişisel veri kavramımız yalnızca isteyerek paylaştıklarımızı değil, aynı zamanda bu teknolojilerin doğası gereği sahip olduğu öncelikli etkileşimleri ve içgörüleri de kapsamalıdır."