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İşte 12 Eylül’ün bilançosu

Dış güçler tarafından desteklenen 12 Eylül darbesinin faturası da ağır oldu. 650 bin kişinin gözaltına alındığı darbe sürecinde, 1 milyon 683 bin kişi ise fişlendi. Sonu baştan belli yargılamalarda 7 bin kişi için idam cezası istenirken 517 kişi idam cezasına çarptırıldı.

12 Eylül 2018 Çarşamba 13:46

Türk siyasi tarihine kanlı darbe olarak geçen 12 Eylül’de TBMM kapatıldı, anayasa ortadan kaldırıldı, siyasi partilerin kapısına kilit vuruldu ve mallarına el konuldu.

İşte 12 Eylül Darbesi’nin bilançosu:

650 bin kişi gözaltına alındı.

1 milyon 683 bin kişi fişlendi.

210 bin davada 230 bin kişi yargılandı.

7 bin kişi için idam cezası istendi.

517 kişiye idam cezası verildi.

Haklarında idam cezası verilenlerden 49’u asıldı

İdamları istenen 259 kişinin dosyası Meclis’e gönderildi.

71 bin kişi TCK’nın 141, 142 ve 163. maddelerinden yargılandı.

98 bin 404 kişi “örgüt üyesi olmak” suçundan yargılandı.

388 bin kişiye pasaport verilmedi.

30 bin kişi işten atıldı.

14 bin kişi yurttaşlıktan çıkarıldı.

30 bin kişi “siyasi mülteci” olarak yurtdışına gitti.

300 kişi kuşkulu bir şekilde öldü.

71 kişinin “işkenceden öldüğü” belgelendi.

23 bin 677 derneğin faaliyeti durduruldu.

3 bin 854 öğretmen, üniversitede görevli 120 öğretim üyesi ve 47 hâkimin işine son verildi.

400 gazeteci için toplam 4 bin yıl hapis cezası istendi.

Gazetecilere 3 bin 315 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

31 gazeteci cezaevine girdi.

300 gazeteci saldırıya uğradı.

3 gazeteci silahla öldürüldü.

Gazeteler 300 gün yayın yapamadı.

13 büyük gazete için 303 dava açıldı.

39 ton gazete ve dergi imha edildi.

Cezaevlerinde 299 kişi hayatını kaybetti.

14 kişi açlık grevinde öldü.

16 kişi “kaçarken” vuruldu.

95 kişi “çatışmada” öldü.

73 kişiye “doğal ölüm raporu” verildi.

43 kişinin “intihar ettiği” bildirildi.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 13:46
  1. 12 Eylül darbesi
  2. bilanço

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