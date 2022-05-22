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Yerel İstavritin kilosu 40 TL oldu
Yerel

İstavritin kilosu 40 TL oldu

Sinop’ta az miktarda avlanan istavritin kilogramı 40 TL’den satışa sunuluyor.

Yeniakit Publisher
2022-05-22 00:42:00 -
İstavritin kilosu 40 TL oldu

Sinop’ta amatör balıkçıların az miktarda avladığı geçen ay 50 TL’den satışa sunulan istavrit balığı tezgahlarda 40 TL olarak satışa sunuldu.

Balıkçı Serkan Bayrak, son dönemde mezgit ve barbunya balığının az olması sebebiyle daha çok istavrit avlandığını belirtti. Bayrak, "Şu anda 40 liraya satıyoruz ama vatandaş onu da pahalı buluyor, 30-35 liraya pazarlık yaptığı oluyor. Ancak şu anda ufak teknelerimizin avladığı istavritlerin boyu bir önceki yıllara oranla daha iri ve büyük” dedi.

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