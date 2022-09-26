İstanbul'un verimli toprağı

Dünyada tarım alanları giderek azalıyor. Gıdaya erişim ise giderek güçleşiyor.

Köyden kente göç, küreselleşme ile değişen iş kolları ve tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmesi yada imara açılması gibi sebepler...

Bu durumdan etkilenen kentlerden biri de 16 milyonluk nüfusu ile megakent İstanbul. Trafiği ve kalabalık nüfusuna rağmen İstanbul'un bir de görünmeyen yüzü var.

Toprağı verimli metropol

Metropol olarak bildiğimiz İstanbul’un da tarıma katkısı büyük. İstanbul, kanola üretiminde Türkiye'de 2. sırada, ayçiçek üretiminde de 13. sırada yer alıyor. 16 milyon nüfusu ile Türkiye’nin en kalabalık şehri İstanbul'un yüzde 44,4'ü orman ve kentte şimdilik 4 bin kayıtlı çiftçi var.

Hedef, boş arazilerin tarımda değerlendirilmesi ve kayıt altına alınacak çiftçi sayısını 5 bine çıkarmak.

En fazla çiftçi Silivri'de

Kentte en çok kayıtlı çiftçi Silivri'de bulunuyor. Onu Çatalca ve Arnavutköy takip ediyor.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Yüzde 44’ü orman bu şehrin. Yüzde 16’sı tarım, yüzde 1’i mera alanı sadece yüzde 37’sinde yerleşim var sanılanın aksine. Bu da birçok ürünün üretiminde bizi ön sıralara taşıyor. Yaklaşık olarak 88 bin hektarlık alanın 76 bin hektarını bilfiil üretimde kullanıyoruz. Yaklaşık olarak 18 ilçemizde tarımsal üretim var. Burada ayçiçeği, kanola, arpa, buğday gibi hububat, kesme çiçekçilik, örtü altı sebzeciliği ve meyvecilik yapılıyor" diyor.

Hayvancılık da adından söz ettiriyor

İstanbul aynı zamanda hayvancılık kenti. Manda varlığında Türkiye'de 3'ncü sırada. Türkiye'nin en büyük balıkçılık filosu yine bu kentte. 109 bin büyükbaş, 174 bin küçükbaş megakentte besleniyor.

2 kıtaya kurulu metropolde birim alandan alınan verim de yüksek. Hektar başına arpa ve buğday verimi 700, ayçiçeği verimi ise 350 kilogramlarda.

Pek bilinmese de kentte çeltik üretimi de yapılıyor.

Geçen yıl İstanbul'daki çiftçilere yaklaşık 83 milyon lira destek sağlandı.

Kısa zaman içinde de 2 buçuk milyon fide dağıtımı da bedelsiz olarak gerçekleşecek.

"Toprağımız çok şükür verimli"

Didem Aslan İstanbul’da 4 bin kayıtlı çiftçiden biri. Genç yaşında tarıma yöneldi. Baba mesleğini devam ettiriyor.

O yüzden üniversitede de ziraat mühendisliğini seçti.

Çiftçi ve ziraat mühendisi Didem Aslan, "Burada biz yeşillik üretimi yapıyoruz. Tere, roka, maydanoz, semizotu, karalahana, pazı kıvırcık… Bunların üretimini yapıp burada pazarlarda, manavlarda ya da İstanbul haline aktarma yapıyoruz. Toprağımız çok şükür verimli. Verimliliği, sürdürülebilirliği devam ettirmek açısından organik hayvan gübresi leonardit gübre gibi üretime değer katan ne varsa onları kullanmaya değerlendirmeye çalışıyoruz" diyor.

İstanbul'da topraksız tarım

Oldu ailesi de İstanbul'da modern tarımla uğraşıyor. Topraksız çilek üretimi ile birim alandan aldıkları verim daha da arttı. Hasadı müşteriler yapıyor.

Çiftçi Ünal Oldu, "Dönümden ortalama yıllık 10 ton civarı ürün alabiliyorsunuz bu bölgede. Bizim mevsimsel şartlarımızda, İstanbul bölgesinde. Biz burada ürünümüzü satış şekli olarak kendin topla şeklinde satıyoruz. İnsanlar aileleriyle, çocuklarıyla birlikte gelip burada ürününün hasadını kendi yapıp ücretini ödeyerek alıp gidebiliyorlar" sözleriyle çalışmalarını anlattı.

En çok kanola ekiliyor

Verimli topraklara en fazla kanola ekimi yapılıyor. Çiftçiler ekonomik getirisi ve yüksek yağ kapasitesi yüzünden kanolayı tercih ediyor. Üstelik kanola, ayçiçeğine de alternatif.

Kanola üreticisi Fatih Avcı, bir çocuğa bakar gibi mahsullerine baktıklarını söyledi. "Çatalca’da genellikle arpa, buğday, ayçiçek, kanola, kuru tarım mahsulleri yetişiyor. Gördüğünüz tarlada da kanola ekili bu sene. Kanolamızın durumu iyi. Bu sene maliyetlerimiz biraz yüksek ama onlarda hasat zamanı telafi edilir diye düşünüyoruz. Bir çocuğa bakar gibi mahsullerimize bakıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Allah da bize verdiği sürece bu memlekette her zaman ürün yetiştireceğiz. Boş arazi konusunda öyle bir sıkıntı yok. Bize yeter ki boş arazi olsun hatta meraları bile sürün deseler biz gelelim sürelim ekelim. Yeter ki bize yer göstersinler" açıklamasını yaptı.

Dünyanın ve Türkiye'nin önemli pazarı İstanbul aynı zamanda bir tarım kenti.

843 bin dekar alan üzerinde yetiştirilen çok sayıda ürün piyasaya sürülüyor.