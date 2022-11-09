İstanbul barajları alarm veriyor. Mevsim yağışlarının yağmamasıyla birlikte barajlardaki doluluk oranı bir hayli azaldı. Bu sebeple vatandaşlar ‘İstanbul’da susuzluk olur mu?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

İstanbul'un suyu kaç ay yeter? İstanbul bu sene kuraklık susuzluk yaşar mı?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, A Haber'in sorularını cevapladı. İstanbul’da susuzluk yaşanıp yaşanmayacağına ilişkin Kirişçi, “İstanbul'da hiç yağış olmasa 4 aylık suyumuz var” dedi.

9 Kasım 2022 verilerine göre İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 38.4 olarak kaydedildi.

Uzmanlar beklenen yağışların kasım ayı ortası itibariyle gerçekleşeceğini hatta kar yağışının bile İstanbul’da bu sene daha erken gözlenebileceğini ifade ediyor.