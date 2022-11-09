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Yaşam İstanbul'un suyu kaç ay yeter? İstanbul bu sene kuraklık susuzluk yaşar mı?
Yaşam

İstanbul'un suyu kaç ay yeter? İstanbul bu sene kuraklık susuzluk yaşar mı?

İstanbul'da beklenen yağışlar gerçekleşmedi. Mevsim yağışlarının düşmemesi, bilinçsiz su tüketimi gibi sebeplerden dolayı İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde 40'ın altına düştü. Vatandaşlar ise bu sebeple sık sık 'İstanbul'da susuzluk yaşanır mı?' sorusunun cevabını araştırıyor. İstanbul'un kaç günlük suyu var?

Yeniakit Publisher
2022-11-09 11:43:00 -
İstanbul'un suyu kaç ay yeter? İstanbul bu sene kuraklık susuzluk yaşar mı?

İstanbul barajları alarm veriyor. Mevsim yağışlarının yağmamasıyla birlikte barajlardaki doluluk oranı bir hayli azaldı. Bu sebeple vatandaşlar ‘İstanbul’da susuzluk olur mu?’  sorusunun cevabını araştırıyor.

İstanbul'un suyu kaç ay yeter? İstanbul bu sene kuraklık susuzluk yaşar mı?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, A Haber'in sorularını cevapladı. İstanbul’da susuzluk yaşanıp yaşanmayacağına ilişkin Kirişçi, “İstanbul'da hiç yağış olmasa 4 aylık suyumuz var” dedi.

9 Kasım 2022 verilerine göre İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 38.4 olarak kaydedildi.

Uzmanlar beklenen yağışların kasım ayı ortası itibariyle gerçekleşeceğini hatta kar yağışının bile İstanbul’da bu sene daha erken gözlenebileceğini ifade ediyor.

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