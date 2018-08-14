0553 313 94 23

İstanbul'un orta yerinde teröriste cenaze töreni!

Terör yandaşları, Tunceli'de öldürülen terör örgütü TKP/ML-TİKKO üyesi Tarık Akın için İstanbul'un Sultangazi ilçesinde cenaze töreni düzenlendiler.

14 Ağustos 2018 Salı 10:03
İstanbul'un orta yerinde teröriste cenaze töreni!

Tunceli-Pülümür Kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca gerçekleştirilen operasyonda 10 terörist öldürüldü.

Öldürülen teröristler arasında yer alan TKP'li Tarın Akın için Sultangazi'deki cemevinde cenaze töreni düzenlendi.

POLİSE HAKARET

Tören alanında önlem alan polislere ise tepki gösteren PKK yandaşları, polislere hakaretler ederek kovmaya çalıştı.

 

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 10:03
  1. Tunceli
  2. sultangazi
  3. TKP
  4. terörist
  5. cenaze
  6. polis

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye’ye destek yağıyor
    1. Türkiye’ye destek yağıyor
    2. Eski Sağlık Bakanı Halil İbrahim Özsoy..
    3. Elazığ’da trafik kazası: 3 kişi..
    4. İstanbul'da bir mahalle sokağa indi!..
    5. İstanbul'da FETÖ operasyonu: 33 gözaltı
    6. Trabzon'da otomobil çay bahçesine uçtu!
    7. Eylem hazırlığındaki teröristler..
    8. Çatlayın, patlayın.. Öldüremediniz,..
    9. Bursa'da terör operasyonu: 9 gözaltı!
    10. Keneye karşı 'kene savar' lakaplı Beç..
    11. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları..
    12. Aksaray'da mera yangını! 300 dekar..
    13. Adana'da terör operasyonu: 10 kişi..
    14. Dolar savaşında biz ne yapacağız?
    15. FETÖ'den aranan eski Emniyet Müdürü,..
    16. Üniversiteliler piyasayı..
    17. TCMB'nin zorunlu karşılık oranları..
    18. İngiltere alarma geçti!
    19. Mısırlı imam Mustafa: Erdoğan'ın..
    20. Tunceli ve Kars'ta 7 terörist öldürüldü
    Başkan Erdoğan: Savaşa hazırız
    Başkan Erdoğan: Savaşa hazırız
    KYK geri ödeme kredi borçları silinecek mi? Son dakika KYK borcu silinmesi
    KYK geri ödeme kredi borçları silinecek mi? Son dakika KYK borcu silinmesi
    İtalyan müsteşar uyardı: Türkiye gibi ekonomik saldırıya uğrayabiliriz
    İtalyan müsteşar uyardı: Türkiye gibi ekonomik saldırıya uğrayabiliriz
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
    Darbe mi yapacaksın, isyan mı çıkaracaksın? Eminağaoğlu'ndan skandal çağrı! "Gün yönetimi ele geçirme günüdür!"
    Darbe mi yapacaksın, isyan mı çıkaracaksın? Eminağaoğlu'ndan skandal çağrı! "Gün yönetimi ele geçirme günüdür!"

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    Merkez açıklama yaptı dolar düşüşe geçti
    Merkez açıklama yaptı dolar düşüşe geçti