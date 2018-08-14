İstanbul'un orta yerinde teröriste cenaze töreni!
Terör yandaşları, Tunceli'de öldürülen terör örgütü TKP/ML-TİKKO üyesi Tarık Akın için İstanbul'un Sultangazi ilçesinde cenaze töreni düzenlendiler.14 Ağustos 2018 Salı 10:03
Tunceli-Pülümür Kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca gerçekleştirilen operasyonda 10 terörist öldürüldü.
Öldürülen teröristler arasında yer alan TKP'li Tarın Akın için Sultangazi'deki cemevinde cenaze töreni düzenlendi.
POLİSE HAKARET
Tören alanında önlem alan polislere ise tepki gösteren PKK yandaşları, polislere hakaretler ederek kovmaya çalıştı.
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