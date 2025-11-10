  • İSTANBUL
Gündem İstanbul'un göbeğinde sokak ortasında silahlı saldırı
Gündem

İstanbul'un göbeğinde sokak ortasında silahlı saldırı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:

İstanbul'un Fatih ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Şehremini Mahallesi Ziya Gökalp Sokak'taki 5 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. İddiaya göre Y.G.'nin evinin önüne motosikletle gelen kimliği belirsiz kişiler Y.G.'ye silahlı saldırıda bulundu.

Saldırının ardından şüpheliler kaçarken, Y.G., merdivenlerden inmeye çalışırken bina girişinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda göğsünden ağır yaralandığı belirlenen Y.G., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

POLİS EKİPLERİ ŞÜPHELİLERİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Saldırının ardından olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan Y.G.'nin cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

