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Yerel İstanbul'un göbeğinde elektrik sıkıntısı
Yerel

İstanbul'un göbeğinde elektrik sıkıntısı

İstanbul Bağcılar'ın 41 bin nüfuslu mahallesi Kirazlı'da yaşayan vatandaşlar, son 3 ayda aynı sorun nedeniyle 3. kez saatler süren elektrik kesintisi yaşadı.

Yeniakit Publisher
2022-05-31 03:35:00 - 2022-05-31 04:20:23

Bağcılar'da Kirazlı mahallesine bağlı 1228. sokakta bulunan trafo, son zamanlarda oluşturduğu arıza nedeniyle vatandaşları mağdur ediyor. Bugün trafonun bulunduğu hatta tekrar arıza oluşması nedeniyle bölgede yüzlerce daire elektriksiz kaldı.

Son 3 ayda 3 kez arıza verdi

Son 3 ayda 3 kez arıza veren trafo nedeniyle mahalleli saatler süren elektrik kesintisine maruz kalmıştı. Bugün 17.00 sularında yaşanan arıza nedeniyle mahalle bir kez daha karanlığa büründü.

Mahalleli tepki gösterdi

İşten eve gelen vatandaşlar, ihtiyaçlarını karşılayamadıkları içinbölgede yetkili kurum olan BEDAŞ'a sürekli aynı sorunu yaşadıkları için tepki gösterdi.

Ekipler çalışıyor

Şikayetler üzerine çalışma başlatan BEDAŞ, arızalı yeri tespit etti. Yer altındaki arızanın yerini tespit eden ekipler şu an çalışmalarını sürdürüyor. Ancak arızanın ne zaman giderileceğine ilişkin net bilgi verilmiyor. Mahalleli kesintinin yine saatler sürmesinden endişe ediyor.

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