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Gündem İstanbul'un göbeğinde AK Parti pankartına alçak saldırı
Gündem

İstanbul'un göbeğinde AK Parti pankartına alçak saldırı

İstanbul'un Maltepe ilçesinde AK Partili gençler tarafından asılan Berat Kandili ve 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü pankartları kendini bilmez bir şahıs tarafından koparıldı. Bununla da yetinmeye sahış, gençlik kolları üyelerinin üzerine yürüdü.

Yeniakit Publisher
2022-03-18 13:15:00 - 2022-03-18 13:26:23

İstanbul Maltepe Meydanı'nda, AK Parti’nin Berat Kandili ile 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü pankartları kendini bilmez bir şahıs yırtılarak koparıldı.

Çirkin tavırlarını sürdüren şahıs, AK Partili gençlerin üzerine yürdü.

AK Parti Maltepe Gençlik Kolları'nın sosyal medya hesabından çirkin saldırıyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Maltepe Meydan’da teşkilat mensuplarımız Berat Kandili vesilesiyle pankartlama çalışması yaparken saldırıya uğradı!

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