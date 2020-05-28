İstanbul'un camilerindeki mahzunluk yarın yerini sevince bırakacak

İSTANBUL (AA) - ZEYNEP RAKİPOĞLU - İstanbul'un silüetini yansıtan tarihi camiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadete ara verilen yaklaşık 2,5 ayın ardından yarın eda edilecek cuma namazıyla yeniden cemaatine kavuşacak.

Diyanet İşleri Başkanlığınca Kovid-19 önlemleri kapsamında 16 Mart'ta camilerde toplu ibadet ve faaliyetlere ara verilmesiyle İstanbul'daki 3 bin 515 cami ve mescit tarihi bir sessizliğe büründü.

Yaklaşık 2,5 ay boyunca cemaatinden uzak kalan camiler, gün içinde münferit olarak ibadetlerini yerine getirmek isteyen az sayıda vatandaşa ev sahipliği yaptı. Ayrıca, bu süreçte cuma günleri ve kandillerde camiler kapalı tutuldu.

Cami hoparlöründen vakitlerde ezanın yanı sıra salgın hastalığın defedilmesi için sela ve dua sesi yükseldi; hayatını kaybedenlere rahmet, hastalara şifa temennisinde bulunuldu.



Kentin tarihi ve kültürü açısından en önemli eserleri arasında yer alan camiler, Miraç ve Beraat kandillerinin ardından "onbir ayın sultanı" ramazan ayını ve "bin aydan daha hayırlı" olarak nitelendirilen Kadir Gecesi'ni de cemaatsiz geçirmenin burukluğunu yaşadı.

Bayram sabahları cemaatin hıncahınç doldurduğu camiler, Ramazan Bayramı'na da sesiz girdi. Bayram namazının kılınamadığı camilerde, cemaatin birbirleriyle bayramlaştığı, lokum ve şekerlerin ikram edildiği avlularda mahzunluk hakimdi.

- Camilerde temizlik ve dezenfekte işlemi yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mayıs'ta düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından camilerde öğle ve ikindi vakitleri ile cuma namazlarının cemaatle kılınacağını açıklamasının ardından, İçişleri Bakanlığı "Cami ve Mescitlerde Cemaatle İbadet Edilmesi" hakkında 81 il valiliğine genelge gönderdi.

Genelgeye göre, İstanbul'da toplu ibadetler için avlusu ve çevresi uygun olan camiler Valilik ve ilçe kaymakamlıklarınca belirlenerek Kovid-19 tedbirleri kapsamında hazır hale getirildi.

İstanbul'daki ilçe belediyeleri, camilerde temizlik ve dezenfekte çalışması ile sosyal mesafe kuralına uygun olarak camilerin kapalı alanlarında, avlusunda, bahçesinde ve namaz kılmak için belirlenecek diğer alanların zeminlerinde işaretleme yaptı.

Fatih Belediyesi aralarında Sultanahmet, Beyazıt, Yavuz Sultan Selim, Süleymaniye gibi camilerin de yer aldığı 11 selatin camisinin dezenfekte işlemlerini tamamladı. Bağcılar Belediyesi ekipleri de ilçedeki cami ve mescitten oluşan 100 ibadethanede temizlik çalışması başlattı. Camilerdeki abdesthaneler, şadırvan, ayakkabılıklar başta olmak üzere belirli bölgeler detaylı şekilde dezenfekte edildi. Bahçelievler Belediyesi de cemaatle ibadete açılan camilerde dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi.

Dezenfeksiyon işlemlerinde Sağlık Bakanlığından onaylı, mikroorganizmalara karşı geniş etki alanına sahip, uygulayıcılar ile uygulama ortamını kullanacak insanların yanı sıra hayvanlara da zararı bulunmayan temizlik maddesi kullanıldı.



- İstanbul'un "selatin camileri" cemaatine kavuşuyor

Mimarileri ve gökyüzüne uzanan minareleriyle İstanbul'un silüetinin sembollerinden olan camilerdeki mahzunluk, yarın Kovid-19 tedbirleri alınarak kılınacak cuma namazıyla yerini sevince bırakacak.

İstanbul'da salgının yayılımını önlemek için hayata geçirilen kurallar çerçevesinde hazırlıkların tamamlandığı yüzlerce cami cemaatine kavuşacak. Camilerin avluları, bir nebze de olsa eski neşeli ve cıvıl cıvıl görüntüye bürünecek.

Bu camiler arasında Süleymaniye Camisi, Sultanahmet Camisi, Beyazıt Camisi, Fatih Camisi, Hırka-ı Şerif Camisi, Mihrimah Sultan Camisi, Nuruosmaniye Camisi, Pertevniyal Valide Sultan Camisi, Yavuz Sultan Selim Camisi, Şehzadebaşı Camisi ve Eminönü Yeni Cami gibi selatin camilerinin yanı sıra geçen yıl açılan ve görkemli mimarisiyle İstanbul'un yeni sembollerinden biri haline gelen, aynı zamanda Türkiye'nin en modern külliyesi olan "asrın mührü" Büyük Çamlıca Camisi de yer alıyor.

Camilerin tekrar cemaatle ibadete açılacağı günün İstanbul'un fethinin 567. yılının kutlanacağı 29 Mayıs'a denk gelmesi de dikkati çekiyor.

- Camilere koronavirüsle ilgili uyarıcı afişler asıldı

Diyanet İşleri Başkanlığının, Kovid-19 ile mücadele sürecinde yarın yeterli bahçesi, avlusu ve açık alanı bulunan camilerde kılınmaya başlanacak cuma namazı için alınması gereken tedbirlere ilişkin yayınladığı afiş de camilere asıldı.

Başkanlığın internet sitesinden yayınlanan "Camilerimiz Cemaatine Kavuşuyor" başlıklı afişte, camilerin abdesthane ve tuvaletlerinin kapalı olacağı için abdestin ev ve iş yerlerinde alınması uyarısı yapıldı.

Camide bulunulduğu süre içerisinde maskenin çıkarılmaması ve kişisel seccadeyle gelinmesi gerektiği vurgulanan afişte, namazın işaretle belirtilen yerlerde kılınması, camiye giriş-çıkışlarda ve içeride güvenli mesafenin ihmal edilmemesi, namaz öncesi ve sonrasında fiziksel temas ile musafahadan kaçınılması gerektiği belirtildi.

Ayrıca afişte, hastalık belirtisi taşıyanlara namazı evde kılmaları tavsiyesinde bulunuldu.

- Cuma namazları cami içinde kılınmayacak

İçişleri Bakanlığının "cami ve mescit" genelgesine göre, öncelik cami bahçesi, avlusu, açık alanlar olmak üzere meteorolojik ve mevsimsel şartlara göre öğle ve ikindi namazları cami içinde kılınabilecek. Cuma namazları ise cami içerisinde kılınamayacak.

Cuma namazlarında ilk saftan başlamak üzere oturmaya başlanacak ve son saf dolana kadar bu sıra takip edilecek. Namaz bitiminde ise en son saftan başlamak üzere sırasıyla cemaatin namaz kılınan alandan ayrılması için gerekli tedbirler alınacak. Bu düzenin sağlanması için vali/kaymakamlarca il/ilçe müftülerinin önerileri doğrultusunda her namaz kılınacak cami ve açık alanlar için en az 5 kişiden müteşekkil "cuma heyeti" oluşturulacak ve kolluk personeli görevlendirilecek.



Cuma namazlarında vaaz yapılmayacak. Diyanet İşleri Başkanlığınca gönderilecek hutbeler hiçbir ilave ve çıkartma yapılmadan okunacak. Namazların mümkün olduğunca kısa sürede kılınmasına çalışılacak.

Cami ve mescitlerde salgını artırabileceği değerlendirilen tesbih, rahle, ayakkabı çekeceği gibi malzemelerin bulundurulmasına müsaade edilmeyecek.



Cami yerleşkesi içerisinde bulunan türbelerin iç mekanları ziyarete açılmayacak. Türbelerin dış yüzeylerine teması önlemek için en az bir metre mesafe olacak şekilde şerit çekilecek.







