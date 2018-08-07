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İstanbul'un 3 katlı tünelinin güzergahı belli oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı 100 günlük icraat programında dünyanın ilk üç katlı tüneli de yer alıyor. Yakın zamanda ihalesinin yapılması beklenen tünelin güzergahı da belli oldu.

07 Ağustos 2018 Salı 14:06
İstanbul'un 3 katlı tünelinin güzergahı belli oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3 katlı büyük İstanbul tünelini 100 günlük hedeflerinin arasına koydu. Kısa süre içinde ihaleye çıkılacak. İstanbul deyince akla ilk gelen sorun trafik. Trafiğe çıkan araç sayısı her gün artıyor. Hal böyle olunca da bu sorunu çözmek için yeni projeler yapılıyor. O projelerden birisi de 3 katlı büyük tünel. Tünelden hem raylı sistem geçecek hem de araçlar kullanabilicek. Tünelin orta katını metro kullanacak. Alt ve üst katlarını ise araçlar.

GÜZERGAHI NERESİ OLACAK?

CNN TÜRK muhabiri Zeynep Karamustafa ve kameraman Serkan Emekçi'nin haberine göre, tüp tünel 15 Temmuz Şehitler Köprüsü aksının ihtiyacı olan metro tüneli ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün aksının ihtiyaç duyduğu karayolu tüneli ile birleşecek. Ortaya çıkan tek tünelle Boğaz altından geçiş sağlanacak. Tüp tünel, 9 metro hattı ile entegre olacak. Tünelin raylı sisteminin Avrupa Yakası ayağı İncirli'den başlacak o hat önce Mecidiyeköy'e gidecek. Ardından da Rumeli Hisarı'na ulaşacak. Ordan tünele girilecek ve Anadolu Yakası'nda Söğütlüçeşme'ye ulışalacak. Tünelin araçları taşıyacak olan kısmı Hasdal'dan başlayacak. Rumeli Hisarı'ndan tünele girip karşıya geçecek ve Anadolu Yakası'nda Çamlık'ta TEM'e bağlanacak.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 14:06
  1. İstanbul
  2. 3 katlı istanbul tüneli
  3. Recep Tayyip Erdoğan

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