  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor İstanbulspor-Menemenspor maçına sis engeli
Spor

İstanbulspor-Menemenspor maçına sis engeli

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında yapılan İstanbulspor-Nasadoge Menemenspor maçı, İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle 62. dakikada ertelendi.

Yeniakit Publisher
2021-11-06 08:57:00 -
İstanbulspor-Menemenspor maçına sis engeli

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda yapılan karşılaşma, etkili olmaya başlayan sis nedeniyle ilk yarıda yaklaşık 5 dakika durdu. Sisin dağılmasıyla ilk yarı tamamlanırken devre arasına İstanbulspor 2-0 önde girdi.

Müsabakanın devre arasında sis etkisini artırdı. Hakem Burak Pakkan, futbolcular ve maçın temsilcisiyle yaptığı görüşmelerin ardından ikinci yarıyı 15 dakika gecikmeli de olsa başlattı. Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında görüş mesafesi düşerken hakemler ve futbolcular oldukça zorlandı.

Şartların ağırlaşması nedeniyle hakem Pakkan, 62. dakikada oyunu durdurarak soyunma odasına gitti. Yapılan görüşmeler sonucunda İstanbulspor'un 2-0 önde bulunduğu maçın ertelendiği bildirildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre müsabakaya bugün kaldığı dakika ve şartlarda devam edilecek. Karşılaşmanın başlama saati 12.30 olarak belirlendi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Verdiği maaş, sattığı püreyle aynı
Gündem

Verdiği maaş, sattığı püreyle aynı

Yaptığı saçma sapan hareketlerle gündeme gelen “sosyete kasabı” Nusret'in, Londra şubesinde çalışacak şefe, menüsünde yer alan patates püres..
27 Türk mühendis TOGG için vatana döndü
Gündem

27 Türk mühendis TOGG için vatana döndü

TOGG projesinde çalışmak için 27 Türk mühendis yurt dışından vatanına döndü. 2022’nin sonunda seri üretim bandından inmiş olacak yerli otomo..
MHP'den Lütfü Türkkan'a çok sert tepki!
Siyaset

MHP'den Lütfü Türkkan'a çok sert tepki!

MHP'den, şehit yakını bir vatandaşın kız kardeşine küfür ederek ahlak yapısını ortaya koyan İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a çok ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay