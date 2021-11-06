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Spor İstanbulspor-Menemenspor maçı ne zaman oynanacak?
Spor

İstanbulspor-Menemenspor maçı ne zaman oynanacak?

İstanbulspor-Menemen spor maçı kaçıncı dakikadan başlayacak? 1.Lig'in 12.haftasında İstanbulspor ile Menemenspor karşı karşıya geldi. Yoğun sis sebebiyle müsabaka 62.dakikada ertelendi. Futbolseverler maçın ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. İstanbulspor maçı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-11-06 09:46:00 -
İstanbulspor-Menemenspor maçı ne zaman oynanacak?

Spor Toto 1. Lig’in 12.haftasında İstanbulspor ile Menemenspor karşı karşıya geldi. Mücadele 62.dakikada yoğun sis sebebiyle ertelendi. Peki, maç ne zaman oynanacak?

İstanbulspor-Menemenspor maçı ne zaman oynanacak?

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda yapılan karşılaşma, etkili olmaya başlayan sis nedeniyle ilk yarıda yaklaşık 5 dakika durdu. Sisin dağılmasıyla ilk yarı tamamlanırken devre arasına İstanbulspor 2-0 önde girdi.

Müsabakanın devre arasında sis etkisini artırdı. Hakem Burak Pakkan, futbolcular ve maçın temsilcisiyle yaptığı görüşmelerin ardından ikinci yarıyı 15 dakika gecikmeli de olsa başlattı. Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında görüş mesafesi düşerken hakemler ve futbolcular oldukça zorlandı.

Şartların ağırlaşması nedeniyle hakem Pakkan, 62. dakikada oyunu durdurarak soyunma odasına gitti. Yapılan görüşmeler sonucunda İstanbulspor'un 2-0 önde bulunduğu maçın ertelendiği bildirildi.

Maçın ne zaman oynanacağı konusunda ise açıklama Türkiye Futbol Federasyonu’ndan geldi. TFF’den yapılan açıklamada, “Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda bugün saat 20.00'de başlayan İstanbulspor - Nasadoge Menemenspor maçı, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi. İstanbul'da etkili olan sis sonrasında görüş açısının  kaybolması üzerine karşılaşma hakem Burak Pakkan tarafından 62. dakikada bir gün sonraya ertelendi. 6 Kasım Cumartesi günü kaldığı dakika ve şartlarda oynanacak müsabakanın başlama saati TFF tarafından 12.30 olarak belirlendi” denildi.

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