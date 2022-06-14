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Spor İstanbulspor bombayı fena patlatacak! Dünya yıldızı geliyor...
Spor

İstanbulspor bombayı fena patlatacak! Dünya yıldızı geliyor...

Süper Lig'e yükselen İstanbulspor'un Torino ile sözleşmesi sona eren İtalyan milli golcü Belotti ile anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-14 16:03:00 - 2022-06-14 16:03:46
İstanbulspor bombayı fena patlatacak! Dünya yıldızı geliyor...

Süper Lig'in yeni ekiplerinden İstanbulspor'un İtalyan golcü Belotti ile anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.

İtalya'dan SportPress24'ün haberine göre, Belotti'nin İstanbulspor'a transfer olma ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi.

Haberde, Süper Lig'de birçok İtalyan futbolcu ve teknik direktör olaran Andre Pirlo ile Montella'nın görev aldığı belirtildi.

42 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Tecrübeli futbolcu, Torino formasıyla 19 maçta süre aldı ve 5 gol kaydetti.

Belotti bu sezon tendon ve kas sakatlıkları nedeniyle 15 maçı kaçırdı. 28 yaşında, 1.81 boyunda olan Belotti, 44 kez giydiği İtalya Milli Takım forması ile 12 kez fileleri havalandırdı.

 

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