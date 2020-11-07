İstanbulspor-Adana Demirspor karşılaşması konuk ekipteki Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi
İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'de yarın oynanması gereken İstanbulspor-Adana Demirspor karşılaşması konuk ekipteki Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yarın saat 19.00'da oynanması planlanan İstanbulspor-Adana Demirspor karşılaşmasının ertelendiği bilgisi yer aldı.
Adana Demirspor, 24 futbolcu, 2 teknik heyet ve 3 personelde Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığını açıklamıştı.