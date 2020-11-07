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Spor İstanbulspor-Adana Demirspor karşılaşması konuk ekipteki Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi
Spor

İstanbulspor-Adana Demirspor karşılaşması konuk ekipteki Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi

Yeniakit Publisher
2020-11-07 12:25:02 -
İstanbulspor-Adana Demirspor karşılaşması konuk ekipteki Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'de yarın oynanması gereken İstanbulspor-Adana Demirspor karşılaşması konuk ekipteki Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yarın saat 19.00'da oynanması planlanan İstanbulspor-Adana Demirspor karşılaşmasının ertelendiği bilgisi yer aldı.

Adana Demirspor, 24 futbolcu, 2 teknik heyet ve 3 personelde Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığını açıklamıştı.

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