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Gündem İstanbullulardan gizlenen gerçek ortaya çıktı İBB 32 saat sonra itiraf etti
Gündem

İstanbullulardan gizlenen gerçek ortaya çıktı İBB 32 saat sonra itiraf etti

Yeniakit Publisher
2024-04-23 15:06:00 -
İstanbullulardan gizlenen gerçek ortaya çıktı İBB 32 saat sonra itiraf etti

İstanbul'da can güvenliği bırakmayan CHP'li İmamoğlu'nun metro skandalı ortaya çıktı. İmamoğlu'nun vatandaşlardan sakladığı gerçek 32 saat sonra itiraf edildi. Metro İstanbul'un paylaşımında, "İki trenin teması sonucu zarar gören kuplajların tamir işlemleri devam etmektedir" denildi.

İstanbul'da yaşanan metro arızası saatlerdir devam ediyor.

İstasyonlarda yoğunluğa neden olan aksaklık nedeniyle gözler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) açıklama yapıldı.

32 saattir devam eden bu durumun, iki trenin karıştığı kaza nedeniyle meydana geldiği belirtildi.

İki trenin 'teması' sonucu kuplajlar zarar gördü

Metro İstanbul'un resmi X hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

M5 hattı Fıstıkağacı İstasyonu bölgesinde 21 Nisan’ı 22 Nisan’a bağlayan gece, işletme saatleri dışında eğitim amaçlı kullanılan yolcusuz iki trenin teması sonucu zarar gören kuplajların tamir işlemleri devam etmektedir.

Zorunlu bakım çalışmalarının 24 Nisan Çarşamba gecesi tamamlanması ve 25 Nisan sabahı itibarıyla normal işletmeye geçilmesi planlanmaktadır.

15 dakika aralıklarla sefer yapılıyor

Bu tarihe kadar Üsküdar-Altunizade istasyonları arasında yaklaşık 15 dakika aralıklarla mekik seferleri yapıldığı kaydedildi.

Altunizade-Samandıra Merkez istasyonları arasında normal sefer tarifesinin uygulandığı bilgisi paylaşıldı.

Ring seferleri başlatıldı

Ring seferlerine ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

Yolcularımızın Üsküdar ve Altunizade İstasyonu’nda oluşabilecek yoğunluk ve beklemelerden etkilenmemeleri için; Üsküdar İstasyonu 1 numaralı girişin karşısında, sahil tarafında bulunan İETT durağından Altunizade yönüne, Altunizade İstasyonu’nda 6 numaralı girişin yanında bulunan İETT durağından Üsküdar yönüne, ücretsiz İETT ring seferleri düzenlenmektedir.

Açıklamada, "Yolcularımız alternatif olarak bu otobüsleri kullanarak istasyonlardaki yoğunluktan etkilenmeden ulaşım sağlayabilmektedir." diye eklendi.

 

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