İstanbullular isyan etti: Bu da mı sabotaj? Ekrem?

İBB yönetiminde olan metro ve metrobüs duraklarında yaşanan yürüyen merdiven ve asansör arızaları vatandaşı bıktırdı.

Gelen şikayetler sonrası açıklamada bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "Bazen oynayan insanlar oluyor" diyerek 'sabotaj' bahanesinin arkasına sığındı.

İBB, kimi basın kuruluşlarını 'sabotajcı' ilan ederek durumdan sıyrılmaya çalışsa da yürüyen merdiven arızalarına her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor.

Arızalar bitmek bilmiyor

M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının Göztepe durağında bugün çekilen bir videoda merdivenlerin bozuk olduğu, bazı basamakların yerinden çıkarıldığı ve vatandaşların yürümek zorunda kaldığı anlar kameraya yansıdı.

Yeni Şafak'ın haberine göre; Söz konusu videoyu çeken vatandaş, başta engelli ve yaşlıları zor durumda bırakan bu arızaların giderilmesini isteyerek bu konuda sürekli mağdur olduklarını belirtti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Bu da mı sabotaj?"

Sürekli oluşan arızaları çözmek yerine vatandaşı sabotajcı olarak suçlayan İmamoğlu sosyal medyada büyük tepki çekti. Kentin çeşitli noktalarındaki arızaları sosyal medyadan paylaşan vatandaşlar, İmamoğlu ve iBB'ye "Bu da mı sabotaj?" diyerek serzenişte bulundu.