İstanbullular dikkat! Su kesintisi yaşanacak İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 20 saatlik bir su kesintisi yaşanacak.

İSKİ, İstanbul Küçükçekmece’de 20 saatlik bir su kesintisinin yaşanacağını duyurdu. İSKİ, Küçükçekmece İstasyon ve Atakent mahallelerinde 20 saat su kesintisi olacağını açıkladı. İSKİ’den yapılan açıklamada, "İsale hattında gerçekleştirilecek olan deplase ve bağlantı çalışmaları nedeniyle; 15 Ekim’de saat 10.00 ile 16 Ekim çarşamba günü 06.00 saatleri arasında 20 saat süreyle İstasyon ve Atakent Mahallelerinin alt kotları su verilemeyecektir" denildi.

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