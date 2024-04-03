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Gündem

İstanbullular 5 yıl daha otobüs itecek! İmamoğlu'nun mazbatasında Kandil'in de 'emeği' var!

Yeniakit Publisher
2024-04-03 16:43:00 - 2024-04-03 16:45:34
İstanbullular 5 yıl daha otobüs itecek! İmamoğlu'nun mazbatasında Kandil'in de 'emeği' var!

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile Kandil uzlaşısı sağlayan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün mazbatasını aldı.

Türkiye 31 Mart'ta belediye başkanlarını belirlemek için sandık başına gitti. YSK'nın açıkladığı sonuçlara göre; Kandil uzlaşısı sağlanan İstanbul'da CHP'li Ekrem İmamoğlu oyların çoğunluğunu alarak yeniden belediye başkanı seçildi.

5 yıl daha İstanbul'da aynı manzara sürecek!

Böylece İstanbul'da alışık olduğumuz; bakımı yapılmadığı için yanan, arızalanan İETT ve metrobüs araçları, otobüs iten İstanbullular, metrobüslerde sıkışık insan trafiği, ulaşımda araç trafiği görüntüleri 5 yıl daha devam edecek.

Seçimlerin ardından tatile ne zaman çıkacağı merak konusu olan İmamoğlu bugün mazbatasını da aldı. 

İmamoğlu'nun Kandil'e teşekkür borcu var!

İmamoğlu'nun mazbata almasının ardından DEM Partili Meral Danış Beştaş'ın sözleri akıllara geldi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Beştaş, resmi olmayan seçim sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından İmamoğlu'na kendilerini unutmaması için mesaj göndererek kirli iş birliğini itiraf etmişti. Beştaş şu ifadeleri kullanmıştı:

DEM seçmeni AK Parti'yi cezalandırmak istedi. Çıkan sonuç budur. Aslında İstanbul'da çıkan sonuç DEM seçmeninin AK Parti'yi cezalandırmasıdır. Neden böyle diyorum? İmamoğlu 'Bu oylar benimdir' demesin sakın. Aldığı oylar onun değil. Bizim seçmenlerimiz oraya oy verdi. Neden? AK Parti'yi cezalandırmak istedi, cevap vermek istedi.

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Yorumlar

İbrahim Alkılıç

Bu seçimde vatandaşlar AK Parti ve MHP'ye dedi ki; 1-hizmetini al başına çal, istemem 2-benim kentsel dönüşümüm sana ne yıkılacağı varsa yıkılsın evim 3-metro yapacakmış yapma kardeşim biz İstanbul'un Ankara'nın İzmir'in karmaşık trafiğinde mutluyuz! Baylar ve bayanlar öyle diyorlar. O halde bize susmak düşer.
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