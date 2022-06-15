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Gündem İstanbullu hizmet bekliyor o cezaevinde! İmamoğlu'ndan skandal ziyaret
Gündem

İstanbullu hizmet bekliyor o cezaevinde! İmamoğlu'ndan skandal ziyaret

'Her şey çok güzel olacak' yalanıyla kandırılan İstanbulluların hizmet beklediği İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi önünde görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2022-06-15 18:28:00 -
İstanbullu hizmet bekliyor o cezaevinde! İmamoğlu'ndan skandal ziyaret

 yeniakit.com.tr 

CHP'li Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığı koltuğuna oturmasının ardından İstanbullular yaşamadığı zulmü yaşamaya başladı.

Seçim döneminde İmamoğlu, 'her şey çok güzel olacak' yalanıyla kandırdığı İstanbulluları raydan çıkan tramvaylara, yolda kalan otobüs ve metrobüslere mahkum etti.

AK Parti döneminde kazandırılan yatırımlarla dünyada adından söz ettirmeyi başaran İstanbul'da; vatandaşların hizmet beklediği Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi önünde görüntülendi.

Terör örgütlerinin paçavraları altında 'havaalanı dursun, boğaz köprüsü dursun' diyen Gezi Kalkışması'nın organizatörlerinden İBB Şehircilik Proje Koordinatörü Tayfun Kahraman'ı Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti.

İmamoğlu'nun "Karakterine ve kişiliğine kefilim" şeklindeki rezil sözlerle savunduğu Tayfun Kahraman, Gezi Kalkışması davasında 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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