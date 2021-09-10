İstanbullu bunu da yaşadı! Piyasada AKBİL kalmayınca, karaborsaya düştü

Her gün yeni bir sürprizle karşılaşan İstanbullu, bu sefer de İstanbulkartın karaborsaya düştüğü günlere şahit oldu.

Karaborsada! Üstelik HES kodu da yüklü

Haber 7'nin aktardığına göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbulkart üretimini durdurdu. Üretim yapılmayınca büfelerdeki stoklar da tükendi. İstanbul'un hemen hiçbir büfesinde İstanbulkart kalmayınca, HES kodu yüklü kartlar 25 liradan karaborsaya düştü.



İstanbulkarta ulaşamayan vatandaşlar, yaşadıklarını "şiyaketvar.com" ve benzeri dijital araçlarla duyuruyor.

'AKBİL satışımız yok'

AKBİL almak isteyip, bulamayan bir İstanbullu, Şikayetvar.com'a yazdığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün çok talihsiz bir sıkıntı yaşadım. İşim gereği Avrupa Yakası'na gitmem gerekti. Toplu Taşıma kullanmak isteyip AKBİL almak istedim. Fakat nereye gitsem 'AKBİL satışımız yok. Büyükşehir bütün AKBİL satışlarını durdurdu' denildi. Ne yapacağımı sordum ‘153 arayıp şikayet edin ya da Beyaz Masa gidin’ denildi. Beyaz Masa gittim önerisi bana ‘Mavi kart alın ya da 13 TL karşılığında tek geç alın' oldu. 1 güne 1 aylık kart almam önerildi. Gideceğim yere çok aktarma var. Kaç tek geç alacağım bir de dönüşü var deyince sustu. O kadar sinirlerim bozuldu ki, farkında olmadan gözlerim yaşardı ve bugün vicdanlı bir büfecinin kendinde kalan kartını bana vermesi ile yoluma devam ediyorum. Toplantıya gecikmem bir yana dursun, bugün ki bu anlamsızlıkta anlam aramak ne acı. Büyükşehir Belediye'nin bu konuya el atıp acil olarak sorunu çözümlemesini umuyorum."

'Aksaray metro girişinde 25 TL'ye aldım'

Bazı metro girişlerinde karaborsa AKBİL satışı yapıldığını söyleyen bir başka vatandaş ise, "İstanbul 'da Taksim'den Aksaray'a kadar yürüdüm yalnız bir tane AKBİL bulamadım tüm satış noktalarında AKBİL yok ve AKBİL karaborsaya düşmüş. Tanesini 25 TL’den aldım. AKBİLLER, Aksaray metro girişinde HES kodu onaylanmış halde satılıyor." ifadelerini kullandı.

Şehirdışından gelenler de sıkıntı yaşıyor

İstanbullular gibi, İstanbul'a şehir dışından geçici olarak gelenler de İstanbulkarttaki sorundan dolayı sıkıntılarla karşılaşıyor. İki yaşındaki çocuğu ile şehirdışından İstanbul'a geldiğini belirten bir anne şunları söyledi:

'Makineden aldığım sıfır kart başkasının adına kayıtlı çıktı'

"Başka bir şehirden İstanbul'a geldim. Makineden sıfır bir İstanbulkart alıp tüm bilgilerimi HES kodu dahil yükleyip kullanmak üzere yükledim. Daha sonra ulaşım için kullanmak üzere kartı okuttum, 'kart geçersizdir' ibaresi verdi. Defalarca beyaz masayla görüştüm. Kartın başkası adına kayıtlı olduğu için benim kullanamadığımı söylediler. Ben iki buçuk yaşında çocuğumla saatlerce sokakta kaldım. Yeni bir İstanbulkart alamadım. Çünkü kart kalmamıştı makinede. Hiçbir otobüs şoförü beni almadı. Otobüse almaları sağlıklı değilmiş ki ben iki doz asimi oldum. Otobüstekiler sağlıklı mi ki! O da muamma tabii ki. Beni polis çağırmakla tehdit eden otobüs şoförlerine anlam veremedim. Normalde bu durumu bu kadar önemsemem ama küçük çocuğumla saatler boyu yürüdüm tek binişlik kart bulabilmek için. Gerçekten kimsenin aklı çalışmıyor"

Plansız HES kodu uygulaması!

İstanbulkarta tanımlanması zorunlu olan HES kodu uygulamasının plansızlığı da gün yüzüne çıktı. İstanbulkart ile HES kodu ilişkilendirilmezse toplu taşıma araçlarına binilemiyor. Buna karşın tek geçişlik kartlarla ise HES kodu yüklenmeden seyahat edilebiliyor. Bu plansızlığa dikkat çeken bir vatandaş da, şöyle konuştu:

"O tek binişlik kartı ile biniyor ama ben binemiyorum. Ve başkasının üzerine kayıtlıysa bu benim sorunum değil ki. Karttan bilgileri İstanbul kart ilgilileri kimse onların güncellemesi gerekiyor. O zaman makineden başkasının adına ait kart vermesinler. Gerçekten rezillik. Paramla rezil oldum. Kendim rezil olmuşum, polis gelmiş umurumda değil ama çocuğum mahvoldu sokaklarda. Tek tuş ile yapılacak bir güncelleme yüzünden bütün vaktimi çaldılar. Yazıklar olsun."

Büfeler de İstanbulkart bulamayan vatandaşlar, tek geçişlik kartlara yönlendiriliyor. İBB'nin belirlediği tek geçişlik kart ücreti ise 8 lira.