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Seyahat İstanbulkart kart numarası nerede yazıyor? İstanbulkart HES kodu okutma nasıl olacak?
Seyahat

İstanbulkart kart numarası nerede yazıyor? İstanbulkart HES kodu okutma nasıl olacak?

Artan koronavirüs vakaları nedeniyle sıkı tedbirler alınırken Sağlık Bakanlığı korona vakalarını tespit etmek amacıyla toplu ulaşımda HES kodunu eşleştirme uygulamasına gitti. Bu kapsamda 15 Ocak’a kadar İstanbulkart’lara HES kodu eşleştirmesi yapılacak. İstanbulkart HES kodu eşleştirmesi İstanbulkart’ın üzerinde bulunan numara girilmek suretiyle eşleştirilmiş olunacak. Bazı vatandaşlar İstanbulkart’ın neresinde numara yazdığını, bazı vatandaşlar ise İstanbulkart’larında numaranın olmadığını söylemekte. Peki İstanbul kart kart numarası nerede yazıyor?

Yeniakit Publisher
2021-01-08 17:08:00 - 2021-01-08 17:09:45
İstanbulkart kart numarası nerede yazıyor? İstanbulkart HES kodu okutma nasıl olacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 Ocak'tan itibaren tanımlama yapılmayan İstanbulkartların kullanılamayacağını duyurdu. Peki İstanbulkart HES kodu okutturması nasıl olacak?

İstanbul kart HES kodu eşleştirmesi nasıl yapılır? 

İstanbulkart kart numarası öğrenme. İstanbul kart HES kodu eşleştirmesi nereden yapılır? Eğer HES kodunuz varsa, https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul/ adresine tıklayarak aşağıdaki bilgileri doldurmanız gerekiyor. T.C. Sağlık Bakanlığı önlemleri kapsamında toplu ulaşımda HES kodu paylaşımı talep edilmektedir. İstanbulkart’ınızla HES kodunuzu eşleştirmek için öncelikle; Kişisel bilgilerinizi ekrandaki boşluklara doldurunuz ardından İstanbulkart'ınızın üzerinde yazan kart numarasını giriniz. Son olarak HES kodunu giriniz, belirtilen koşulları onaylamanızın ardından kaydet butonuna basınız.

İstanbulkart HES kodu eşleştirmek için TC kimlik numarası, ad, soyad, doğum tarihi, mail adresi, kart numarası telefon numarası ve HES kodu girişi yapıldıktan sonra doğrulama kodu girilerek İstanbulkart’a HES kodu eşleştirmesi yapılır. Peki İstanbulkart üzerideki kart numarası görünmüyor ya da okunmuyorsa ne yapılmalıdır?

İstanbulkart üzerindeki kart numarası görünmüyor ne yapmalıyım?

HES kodu nasıl alınır?

E-devlet üzerinden HES kodu alma ve SMS üzerinden HES kodu seçeneklerinden biri üzerinden kod alınmakta. HES kodunu e-Devlet sistemi üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme adresinden alabilirsiniz.

Telefonla HES kodu alma

HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.

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