İstanbul’dan Rusya’ya giden gemiden kötü haber geldi
İstanbul’dan Rusya’ya giden Rus bayraklı Omskiy 205 isimli gemi Karadeniz sularında zarar gördü. Su alan gemi Kerç Boğazı’ndaki Kerç Köprüsü’nün güneyine çekildi.
İstanbul’dan Rusya’ya giden Rus bayraklı Omskiy 205 isimli geminin gövdesinde Karadeniz’de delik açıldı. Su almaya başlayan geminin Kerç Boğazı’ndaki Kerç Köprüsü’nün güneyine çekildiği bildirildi.
Rusya’ya ait kargo gemisi Omskiy 205, Türkiye’den Rusya’nın Rostov kentine giderken Karadeniz’de makine dairesine yakın bir bölgede gövdesinde büyük delik oluştu ve gemi su almaya başladı.
Rus medyası, geminin bir mayın tarafından vurulduğu ya da ‘dost’ ateşiyle vurulmuş olabileceğini ileri sürerken Rusya denizcilik otoriteleri, gemide açılan deliğin güçlü bir dalgadan oluştuğunu ileri sürdü.
İçinde 12 mürettebatın bulunduğu gemide can kaybı ve yaralanma olmadığı açıklandı. 1993 yılında inşa edilen Rus bayraklı 113 metre uzunluğunda, 15 metre genişliğinde ve 3476 DWT’luk Omskiy 205 adlı geminin, Kerç Boğazı’ndaki Kerç Köprüsü’nün güneyine çekildiği bildirildi.
Deniz haber