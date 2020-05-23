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İstanbul'dan Kastamonu'ya izinsiz gelen 4 kişi para cezası uygulanıp geri gönderildi

Yeniakit Publisher
2020-05-23 10:52:11 -
İstanbul'dan Kastamonu'ya izinsiz gelen 4 kişi para cezası uygulanıp geri gönderildi

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Cide ilçesine İstanbul'dan seyahat izin belgesi olmadan gelen 4 kişiye toplam 12 bin 600 lira para cezası uygulandı.

Jandarma ekiplerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yaptığı denetimlerde, S.G. (62), K.G. (33), O.G. (36) ve H.G'nin (55) İstanbul'dan Cide ilçesine geldiği tespit edildi.

Seyahat izin belgesi olmadan yolculuk yapan bu kişilere 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı.

Jandarma ekipleri, bu kişileri geri göndermek için Bartın sınırına kadar eşlik etti.

Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların memleketlerine gelmek istemelerini anladıklarını fakat ilde oldukça fazla yaşlı nüfus bulunduğunu belirterek, "Buradaki her vatandaşımızı bize emanet edilmiş çok kutsal bir emanet olarak görüyoruz. Vatandaşlarımızın canlarını, mallarını ve sıhhatlerini korumak adına 7 gün 24 saat denetimleri daha da sıkılaştırarak yapacağız. Seyahat izin belgesi olmayan kişiler ilçemize kesinlikle alınmıyor. Hatta köyüne kadar dahi ulaşsa kolluk kuvvetlerimizin kontroller esnasında tespit ettiği an ilçemizden çıkışlarını sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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