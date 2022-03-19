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Gündem İstanbul'dan kar nedeniyle zincirleme kaza! Yol trafiğe kapandı
Gündem

İstanbul'dan kar nedeniyle zincirleme kaza! Yol trafiğe kapandı

Kar yağışının etkili olduğu İstanbul'da TEM Otoyolu Çatalca mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle yol trafiğe kapandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-19 09:53:00 -
İstanbul'dan kar nedeniyle zincirleme kaza! Yol trafiğe kapandı

Tem Otoyolu Çatalca mevki Edirne istikametinde saat 08.30 sıralarında zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle meydana gelen kazada yol trafiğe kapandı.

Ölü ya da yaralı yok

Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Araçların kaydırılma çalışması devam ediyor.

Kar yağışı ne kadar sürecek?

Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre İstanbul'da bugün ve pazar günü de yoğun kar yağışı etkili olacak. Pazartesi günü sıcaklığın biraz yükselmesiyle yağış karla karışık yağmura dönecek. İstanbul'da salı günü yağış beklenmiyor.

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Yorumlar

Recep

Ekrem nerde hangi balıkçıda tuzlama yapılmamış yine…. Pardon pardon burası oradı diilmiş 1 aylık kar 1 saatte yağdı olabilir böle kazalar

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